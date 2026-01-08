El influencer Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera: ¿se reveló su identidad?

Camilo Cifuentes se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más queridos de Colombia debido a las múltiples obras de caridad que realiza.

El influencer, que tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, se caracteriza por proporcionarles incentivos económicos a los vendedores y, además, entregarles regalos para su vivienda o ayudarlos a cumplir sueños.

Pero, aparte de eso, Camilo Cifuentes también se ha caracterizado por ser anónimo y no revelar su identidad en ninguna cámara.

Sin embargo, en las últimas horas, el creador de contenido estuvo presente en la casa de Jhonny Rivera, el reconocido cantante de música popular, y apareció en la cámara de su celular.

¿Qué alcanzó a verse? ¿Se reveló su identidad? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera

En la tarde de este 8 de enero, Jhonny Rivera se encontró con Camilo Cifuentes y reveló que trabajarán juntos en un proyecto muy interesante.

No obstante, por el momento, ninguno proporcionó detalles claros de lo que estarán realizando.

"Mi gente, no se imaginan con quién estoy aquí. Es una persona que admiro mucho y ustedes también. ¿Qué es lo que vamos a hacer", dijo Jhonny Rivera.

"Mi niño, vamos a hacer cosas muy bonitas juntos. En este caso, afán si tengo", respondió Camilo Cifuentes mientras que le tocaba un hombro al reconocido cantante.

Por lo tanto, Jhonny Rivera volvió a tomar la vocería para afirmar lo siguiente:

Ya le vieron una mano al menos, eso es un avance. Pendientes pues

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Camilo Cifuentes tras su encuentro con Jhonny Rivera?

Luego del video publicado por Jhonny Rivera en sus redes sociales, los seguidores de Camilo Cifuentes quedaron muy emocionados.

Es así como han manifestado que ya quieren saber cuál es la labor que ejecutarán y que estarán atentos a cada uno de los detalles adicionales.