CANAL RCN
Tendencias

El influencer Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera: ¿se reveló su identidad?

Jhonny Rivera, desde su casa, dio detalles de un nuevo proyecto que realizará con el influencer anónimo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Camilo Cifuentes se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más queridos de Colombia debido a las múltiples obras de caridad que realiza.

El influencer, que tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, se caracteriza por proporcionarles incentivos económicos a los vendedores y, además, entregarles regalos para su vivienda o ayudarlos a cumplir sueños.

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social
RELACIONADO

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social

Pero, aparte de eso, Camilo Cifuentes también se ha caracterizado por ser anónimo y no revelar su identidad en ninguna cámara.

Sin embargo, en las últimas horas, el creador de contenido estuvo presente en la casa de Jhonny Rivera, el reconocido cantante de música popular, y apareció en la cámara de su celular.

¿Qué alcanzó a verse? ¿Se reveló su identidad? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera

En la tarde de este 8 de enero, Jhonny Rivera se encontró con Camilo Cifuentes y reveló que trabajarán juntos en un proyecto muy interesante.

No obstante, por el momento, ninguno proporcionó detalles claros de lo que estarán realizando.

"Mi gente, no se imaginan con quién estoy aquí. Es una persona que admiro mucho y ustedes también. ¿Qué es lo que vamos a hacer", dijo Jhonny Rivera.

"Mi niño, vamos a hacer cosas muy bonitas juntos. En este caso, afán si tengo", respondió Camilo Cifuentes mientras que le tocaba un hombro al reconocido cantante.

Por lo tanto, Jhonny Rivera volvió a tomar la vocería para afirmar lo siguiente:

Ya le vieron una mano al menos, eso es un avance. Pendientes pues

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Camilo Cifuentes tras su encuentro con Jhonny Rivera?

Luego del video publicado por Jhonny Rivera en sus redes sociales, los seguidores de Camilo Cifuentes quedaron muy emocionados.

Camilo Cifuentes se unió a Yeferson Cossio e hicieron inesperado anuncio: esto se sabe
RELACIONADO

Camilo Cifuentes se unió a Yeferson Cossio e hicieron inesperado anuncio: esto se sabe

Es así como han manifestado que ya quieren saber cuál es la labor que ejecutarán y que estarán atentos a cada uno de los detalles adicionales.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Va a ser el año de la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente tras el inicio del 2026

Yina Calderón

"Se enfermó": nueva preocupación en la familia de Yina Calderón tras el accidente de una de sus hermanas

La casa de los famosos

“Por favor, que se la lleven”: la contundente pulla de Marilyn Patiño hacia Mariana Zapata

Otras Noticias

Automovilismo

Cambios para motos en 2026: estas son las nuevas normativas que comenzarán a regir

En 2026 entrarán en vigencia dos nuevas normativas para motos en Colombia. Conozca cuáles son, desde cuándo aplican y a qué motocicletas afectan.

ELN

Cayó presunto apoyo terrorista del ELN en Aguachica: le hallaron granada, municiones y símbolos guerrilleros

El capturado fue sorprendido en zona urbana con material de uso restringido.

Venezuela

Los cinco presos políticos liberados en Venezuela van rumbo a su país

Independiente Santa Fe

Así juega Nahuel Bustos, el nuevo delantero de Santa Fe con pasado en Europa

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio