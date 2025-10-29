Camilo Cifuentes se unió a Yeferson Cossio e hicieron inesperado anuncio: esto se sabe

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores tras revelar una inesperada colaboración con Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo conocido por sus obras sociales y su inconfundible frase “yo afán no tengo”.

Ambos anunciaron que preparan un proyecto de gran magnitud en Colombia, despertando la curiosidad en redes sociales.

Durante la tarde del 28 de octubre, Cossio compartió un video en redes donde aparece junto a Cifuentes, quien, fiel a su estilo, no mostró su rostro, pero sí dejó escuchar su característica voz. En la grabación, los creadores compartieron una cena mientras conversaban sobre una iniciativa que “les va a gustar muchísimo” a sus comunidades.

“Afán sí tengo”: la frase que adelantó la noticia

En el video, Cossio bromeó con Cifuentes sobre cuándo iniciarían el proyecto, a lo que el influenciador respondió con una versión contraria de su icónica expresión: “Mi niño, en este caso, afán sí tengo”.

Esta respuesta fue interpretada por los seguidores como una señal de que el lanzamiento está próximo y que ambos están comprometidos con sacar adelante una idea de alto impacto.

El intercambio entre los dos generó una ola de comentarios positivos, especialmente porque la unión entre dos figuras con trayectoria en causas sociales despierta grandes expectativas en la audiencia colombiana.

Una alianza con propósito social

Camilo Cifuentes ha ganado reconocimiento por su trabajo en apoyo a vendedores ambulantes y personas en situación de calle, mientras que Yeferson Cossio también ha liderado acciones solidarias en el pasado. Por ello, muchos usuarios consideran que esta colaboración podría convertirse en una de las iniciativas sociales más destacadas del año.

Aunque no se han revelado detalles sobre el proyecto, ambos coincidieron en que se trata de algo grande y que beneficiará a muchas personas. “Vamos a hacer algo gigante en Colombia”, afirmó Cossio, dejando entrever la magnitud de lo que están preparando.