Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social

Con la frase "yo afán no tengo", inmortalizaron al creador de contenido en su ciudad natal.

FOTO: Captura de pantalla - Camilo Cifuentes

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
08:06 a. m.
Un colorido mural con la frase “Yo afán no tengo” adorna una pared del barrio Villanueva, en Manizales. La obra fue realizada por el artista urbano Suku, quien quiso rendir homenaje al influenciador Camilo Cifuentes, conocido por su labor solidaria en favor de los vendedores informales de distintas ciudades del país.

El mural se ha convertido en un punto de encuentro para quienes valoran el trabajo del creador de contenido, especialmente después de una controversia que enfrentó recientemente en redes sociales.

“Yo afán no tengo”: una frase que se volvió símbolo

La frase que inspira la obra, “Yo afán no tengo”, es una de las expresiones más reconocidas de Cifuentes en sus videos. Resume su tranquilidad al momento de querer ayudar a los trabajadores, quienes muchas veces lo atienden siendo incrédulos.

Esta misma actitud fue la que el artista Suku quiso capturar en su mural, destacando la importancia de mantener la calma y la bondad en medio de la crítica y la inmediatez de las redes sociales.

Cifuentes se ha destacado por su contenido en el que apoya a trabajadores informales mediante compras y donaciones de utensilios o herramientas de trabajo. Su enfoque en las historias humanas detrás del rebusque ha despertado tanto admiración como debate sobre los límites de la solidaridad digital.

El proceso creativo de Suku para el homenaje a Camilo Cifuentes

En entrevista con El Tiempo, Suku (@suku_mix en Instagram) explicó que el mural nació de una ilustración previa que había realizado meses atrás. “Todo inició cuando hice una ilustración con el mismo diseño del mural. Lo hice porque los videos de Camilo son como para limpiarse, para sanar el alma; quería honrarlo de alguna manera”, expresó el artista.

El proyecto se concretó durante el Festival Narrativas Urbanas, un evento con más de 12 años de trayectoria que reúne a los principales exponentes del arte urbano nacional e internacional.

En esta edición, celebrada en el municipio de Viterbo (Caldas), Suku participó dentro del Tour Policromía, que integra tres festivales del Eje Cafetero: Mero Poder (Armenia), Pereira Querendona y Narrativas Urbanas (Manizales). Gracias a la colaboración de los organizadores, el artista logró plasmar su diseño en gran formato, pese a las limitaciones de materiales y recursos.

Suku
FOTO: @narrativasurbanasmzl - IG
