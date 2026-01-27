¡Conmovedor! Este fue el gesto de los cantantes que participaron en la canción ‘El aventurero en el cielo’

Colombia se encuentra de luto tras la muerte del cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, quienes lo acompañaban en la aeronave que cayó en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Pese a que ya han transcurrido más de quince días del fatídico hecho, millones de colombianos hoy recuerdan al caldense por medio de su música que sigue siendo recordada por varios de sus colegas.

Canción en honor a Yeison Jiménez

El homenaje en honor a Yeison y su equipo de trabajo, hecho en el Movistar Arena de Bogotá, reunió a la gran mayoría de exponentes del género popular, quienes con gran sentimiento cantaron la mayoría de las canciones de su colega fallecido. No obstante, para sorpresas de los asistentes, los cantantes dieron a conocer una inédita canción que, un día antes al homenaje, hicieron.

La melodía, con una duración que pasa de los cuatro minutos, posee la participación de varios cantantes como Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Francy, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Paola Jara, Arelys Henao, Jhon Álex Castaño, el Charrito Negro, Luis Alfonso, entre otros artistas.

La canción fue compartida oficialmente el pasado lunes 26 de enero en las plataformas oficiales de música. No obstante, los fanáticos notaron rápidamente un noble gesto por parte de todos los cantantes ya que todos decidieron que la sentida melodía debía subirse desde los canales oficiales de Yeison Jiménez.

Por supuesto, este detalle, la letra de la colaboración y el videoclip oficial generaron gran sentimentalismo entre los fanáticos del intérprete de ‘Ya no mi amor’, pues esta recopila los nombres de varias canciones dentro de su repertorio, exalta su legado para el género popular e incluso utiliza la voz real del artista en algunas partes de la melodía.

Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio Campín

Tras la confirmación del concierto del artista, estipulado para el 28 de marzo del 2026, miles de fanáticos han manifestado su interés por observar el homenaje en honor a Jiménez que, sin duda alguna, reunirá a los más grandes exponentes del género regional del mundo.

Fue así como Lina Jiménez, hermana del cantante, anunció la venta total de todos los boletos oficiales para el evento.