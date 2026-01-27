CANAL RCN
Economía

Cómo reducir el costo de los servicios públicos: estrategias de ahorro para las empresas en 2026

Optimización del consumo energético: cómo las empresas están transformando sus costos fijos en 2026.

como reducir costo servicios publicos colombia empresas
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 27 de 2026
09:44 p. m.
El entorno económico en Colombia durante 2026 plantea un reto para la estructura de costos operativos de las organizaciones.

El ajuste en las tarifas de energía, derivado de la recuperación de saldos de la Opción Tarifaria y las actualizaciones en los márgenes de comercialización ha impulsado a las empresas a buscar soluciones de fondo en la automatización administrativa y el control técnico del consumo.

Esta transición hacia una gestión digitalizada de los servicios públicos no es solo una medida de austeridad, sino una evolución en la eficiencia corporativa.

La integración de sistemas que centralizan el ciclo de facturación permite a las compañías mitigar el impacto de las alzas mediante la detección temprana de anomalías en el consumo y la eliminación de errores humanos en el procesamiento de pagos masivos.

¿De qué manera la automatización mitiga el impacto del alza en servicios públicos?

Según Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de la compañía Vértebra Soluciones: “La gestión centralizada es un sistema diseñado para consolidar y automatizar el pago de servicios públicos de múltiples sedes a nivel nacional, que les permite a las empresas tener un control riguroso del gasto energético y operativo, asegurando la puntualidad y eliminando sobrecostos por errores en la facturación. Esto se traduce en ahorros operativos directos y una mayor efectividad en las reclamaciones”, mencionó.

De esta manera, la centralización operativa se ha convertido en una herramienta estratégica para las firmas con múltiples sedes a nivel nacional.

Al consolidar la facturación en una plataforma única, los departamentos financieros logran un control de gasto energético que antes era atomizado e impreciso.

Este sistema no solo asegura la puntualidad en los pagos, evitando intereses de mora, sino que facilita un análisis comparativo de tarifas entre diferentes regiones del país.

La aplicación de tecnología en este proceso permite realizar auditorías automáticas de cada factura. Si un punto de operación registra un consumo que no corresponde a su actividad histórica o a sus parámetros técnicos, el sistema genera una alerta inmediata.

Esto otorga a las organizaciones una capacidad de reclamación basada en datos frente a las empresas prestadoras de servicios, asegurando que los costos fijos se mantengan dentro de los márgenes proyectados.

¿Cómo el acompañamiento técnico genera ahorros reales en el entorno laboral y doméstico?

La eficiencia energética ha dejado de ser una política exclusiva de la planta física de las empresas para convertirse en un programa de bienestar financiero para los equipos de trabajo.

“El modelo no se basa en subsidios tarifarios, sino en un acompañamiento técnico y educativo que incluye análisis de consumo y capacitaciones en uso eficiente de la energía", explicó Rojas.

El nuevo modelo de gestión incluye esquemas de apoyo donde la empresa facilita la administración de los servicios del hogar de sus colaboradores, permitiendo que el pago se realice de forma organizada y sin costos adicionales por gestión.

Este acompañamiento técnico y educativo busca generar disminuciones de hasta un 25 % en el consumo, fundamentándose en tres pilares de servicio:

Electrodomésticos o hábitos que generan mayor carga económica

  • Capacitación en uso eficiente: Educación sobre horarios de consumo y mantenimiento preventivo de redes.
  • Monitoreo de ahorro: Verificación periódica de que las medidas implementadas se traduzcan en una reducción efectiva del valor de la factura.

De esta forma, la sostenibilidad se convierte en una práctica medible que alivia la presión del costo de vida, permitiendo que la cultura de la eficiencia impacte positivamente tanto la rentabilidad de las empresas como el presupuesto de las familias colombianas.

