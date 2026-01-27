CANAL RCN
Tendencias

¿Rompieron las reglas?: participante de La Casa de los Famosos Colombia recibe castigo

Uno de los participantes rompió una trascendental regla que lo llevó a obtener consecuencias negativas.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 27 de 2026
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia atravesaron por una de las jornadas más activas ya que no solo tuvieron que enfrentarse a una complicada y aterradora prueba de presupuesto, sino que también enfrentaron serias discusiones al ser testigos de las jugadas por parte del saboteador de la semana.

Otra de las actividades del día se prestó para que uno de los jugadores rompiera una trascendental regla que, desde la primera temporada, ha sido prohibida por el ‘Jefe’.

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión
RELACIONADO

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

¿Quién rompió las reglas en La Casa de los Famosos?

Los jugadores tuvieron la oportunidad de recibir distintos kits académicos de regalo en los que encontraron cuadernos, marcadores, entre otros utensilios llamativos y coloridos. Por esto, todos decidieron participar en el famoso juego llamado “stop” con el que hicieron uso de sus materiales para dar a conocer su agilidad mental.

Entre risas, trampas y discusiones sobre el resultado final, el juego terminó y todos decidieron empacar nuevamente los materiales. Sin embargo, Tebi aprovechó el instante para redactar rápidamente una nota, desprender la hoja del cuaderno y entregarla a su compañera Sofía Jaramillo, quien se mostró contenta de recibirla.

Las cámaras son testigo de todos los movimientos de estos participantes por lo que dicho papel llegó a las manos de la presentadora Carla Giraldo, quien, en medio de la gala principal, mostró la hoja y le dio paso al ‘Jefe’.

Fue así como Tebi recibió un contundente llamado de atención que también fue acompañado de un importante castigo. Ante las especulaciones, el famoso tendrá que pasar la noche en el famoso calabozo de la competencia.

Cabe recalcar que este espacio solo cuenta con una cama, un balde, una barra para sentarse y comida a elección del ‘Jefe’. Así mismo, a raíz de la ubicación de esta celda, las personas se ven obligadas a dormir bajo la potencia de los reflectores y luces de la sala que nunca se apagan.

Pánico en La Casa de los Famosos Colombia: participantes lloraron del miedo al ser espantados
RELACIONADO

Pánico en La Casa de los Famosos Colombia: participantes lloraron del miedo al ser espantados

Sobre negativo en la despensa

El saboteo por parte de Juanda Caribe no termina ya que el hombre también tuvo la responsabilidad de elegir los dos sobres que los encargados del mercado en la despensa iban a elegir.

Fue así como Eidevin se llevó la negativa sorpresa de que en la próxima jornada de nominación no podrá enviar a la placa a ninguno de sus compañeros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

La casa de los famosos

Pánico en La Casa de los Famosos Colombia: participantes lloraron del miedo al ser espantados

Redes sociales

“Me tomé el tiempo suficiente”: Karina García habló sobre su nuevo romance con Kris R

Otras Noticias

Servicios públicos

Cómo reducir el costo de los servicios públicos: estrategias de ahorro para las empresas en 2026

Optimización del consumo energético: cómo las empresas están transformando sus costos fijos en 2026.

Accidente de tránsito

Obreros lograron rescatar a tres sobrevivientes de la tragedia por accidente en la vía Panamericana

Un niño de 9 años falleció durante traslado al hospital. El accidente ocurrió sobre las 7:00 de la mañana entre Popayán y Santander de Quilichao.

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?

Fútbol internacional

Álvaro Montero en Vélez: dos partidos como titular y ya es figura en Argentina

España

España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?