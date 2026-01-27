¿Rompieron las reglas?: participante de La Casa de los Famosos Colombia recibe castigo

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia atravesaron por una de las jornadas más activas ya que no solo tuvieron que enfrentarse a una complicada y aterradora prueba de presupuesto, sino que también enfrentaron serias discusiones al ser testigos de las jugadas por parte del saboteador de la semana.

Otra de las actividades del día se prestó para que uno de los jugadores rompiera una trascendental regla que, desde la primera temporada, ha sido prohibida por el ‘Jefe’.

¿Quién rompió las reglas en La Casa de los Famosos?

Los jugadores tuvieron la oportunidad de recibir distintos kits académicos de regalo en los que encontraron cuadernos, marcadores, entre otros utensilios llamativos y coloridos. Por esto, todos decidieron participar en el famoso juego llamado “stop” con el que hicieron uso de sus materiales para dar a conocer su agilidad mental.

Entre risas, trampas y discusiones sobre el resultado final, el juego terminó y todos decidieron empacar nuevamente los materiales. Sin embargo, Tebi aprovechó el instante para redactar rápidamente una nota, desprender la hoja del cuaderno y entregarla a su compañera Sofía Jaramillo, quien se mostró contenta de recibirla.

Las cámaras son testigo de todos los movimientos de estos participantes por lo que dicho papel llegó a las manos de la presentadora Carla Giraldo, quien, en medio de la gala principal, mostró la hoja y le dio paso al ‘Jefe’.

Fue así como Tebi recibió un contundente llamado de atención que también fue acompañado de un importante castigo. Ante las especulaciones, el famoso tendrá que pasar la noche en el famoso calabozo de la competencia.

Cabe recalcar que este espacio solo cuenta con una cama, un balde, una barra para sentarse y comida a elección del ‘Jefe’. Así mismo, a raíz de la ubicación de esta celda, las personas se ven obligadas a dormir bajo la potencia de los reflectores y luces de la sala que nunca se apagan.

Sobre negativo en la despensa

El saboteo por parte de Juanda Caribe no termina ya que el hombre también tuvo la responsabilidad de elegir los dos sobres que los encargados del mercado en la despensa iban a elegir.

Fue así como Eidevin se llevó la negativa sorpresa de que en la próxima jornada de nominación no podrá enviar a la placa a ninguno de sus compañeros.