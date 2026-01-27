CANAL RCN
Pánico en La Casa de los Famosos Colombia: participantes lloraron del miedo al ser espantados

Los participantes vivieron momentos de terror al percatarse de presencias externas al juego.

Foto: Captura pantalla APP Canal RCN
Foto: Captura pantalla APP Canal RCN

enero 27 de 2026
05:41 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por su tercera semana de competencia en las instalaciones del exitoso reality del Canal RCN. Ante las distintas disputas que se han presentado, el ‘Jefe’ ha tomado decisiones trascendentales que, sin duda alguna, serán clave para el desarrollo de cada jugada.

Fue así como la nueva prueba por el presupuesto de la semana ya ha generado casos e incertidumbre entre aquellos famosos que manifestaron ser sensibles ante hechos paranormales.

¿Espantos en La Casa de los Famosos Colombia?

La llegada del terror a la competencia no es un tema exclusivo de la época ya que el ‘Jefe’ decidió que, para esta oportunidad, la famosa prueba de presupuesto debía contener un componente diferente al de las demás actividades.

Se trató del nuevo espacio en la competencia denominado como la biblioteca. Dicha habitación, con un amplio número de libros, fue adecuada con un mesa para que todos los famosos pudieran ingresar de dos en dos y se dispusieran a leer dos historias distintas.

Sin embargo, las normas del juego fueron claras desde el inicio ya que el ‘Jefe’ manifestó que el silencio, típico de estos espacios, era fundamental ya que nadie podía emitir ningún tipo de sonido, grito, llanto, ni mucho menos levantarse o tratar de huir.

Ante las advertencias, cada pareja fue ingresando al recinto y comenzaron sus respectivas lecturas. Sin embargo, ninguno de ellos contó con que las luces del lugar se iban a apagar, mientras distintos personajes demoníacos iban a salir a su alrededor para asustarlos, molestarlos y emitir tormentosos sonidos.

Por supuesto, las reacciones variaron ya que algunos participantes conservaron la calma, hicieron pausas al encontrarse a oscuras y retomaron la lectura cuando dichos monstruos abandonaban la habitación. De incumplir con las normas de la prueba, el ‘Jefe’ iba a descontar 20 puntos del presupuesto total.

Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta en la prueba de presupuesto

La calma no fue fiel compañero de todos los participantes. Este fue el caso de Sofía Jaramillo, quien, en compañía de Beba, rompió en llanto ante el gran temor que sintió al ser espantada durante varias ocasiones.

Por su parte, Nicolás Arrieta fue el único famoso en enfrentar la prueba en total soledad por lo que su decisión fue guardar silencio ante la penumbra y enfrentar a los monstruos de aquel lugar con sus miradas y demás gestos.

