Obreros lograron rescatar a tres sobrevivientes de la tragedia por accidente en la vía Panamericana

Un grupo de trabajadores de construcción se convirtió en los primeros socorristas de una tragedia vial que dejó ocho víctimas mortales en la vía Panamericana, cuando una van de pasajeros y un vehículo de carga colisionaron provocando un incendio de grandes proporciones.

Los obreros, que adelantaban labores en la doble calzada, lograron rescatar a tres personas con vida del siniestro; así relato uno de ellos, César Augusto Cardona, inspector de la obra en la vía Panamericana.

Gracias a Dios se les prestó los primeros auxilios a las personas que sobrevivieron. De resto ya son tristezas.

Los obreros describieron la escena de la tragedia

La jornada que iniciaba de manera rutinaria para los trabajadores de la construcción de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao se transformó en una escena de angustia, fuego y muerte.

La rápida reacción de estos trabajadores fue crucial para extraer a las tres personas con vida de entre los restos del vehículo antes de que las llamas consumieran completamente la unidad.

Entre los rescatados se encontraba un niño de 9 años quien, pese a los esfuerzos de los trabajadores y el personal médico, falleció durante su traslado al hospital Piendamó.

"Se evacuó la vans en tiempo récord, pues no se pudo hacer más nada, se hizo lo que se pudo", dijo el inspector de la obra.

Tres explosiones en plena emergencia en la vía Panamericana

Reinel Daza, residente de una vivienda ubicada frente al lugar del accidente, fue testigo del momento exacto de la colisión:

Cuando oigo la primera explosión y enseguida la otra, y enseguida la otra. Bueno ya, ya no más y ya me vengo a asomar y ya está el carro en llamas.

Según información preliminar, la vans de pasajeros cumplía la ruta entre Popayán y Caloto, mientras que el vehículo de carga, que transportaba concentrados para animales, se desplazaba desde Buga con destino a Pasto.