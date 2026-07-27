¿Su perro ama el agua? Llévelo a competir en Expopet 2026

Esta competencia de saltos acuáticos llega a Corferias para premiar la destreza canina. Conozca cómo participar.

¿Qué es Canisalto y cómo funciona el 'dock diving' para perros?

Para aquellos que saben que su perro ama el agua, Canisalto es la oportunidad perfecta, ya que es una competencia inspirada en el deporte canino conocido como dock diving. En esta práctica, los canes corren por una plataforma y se lanzan al agua buscando alcanzar la mayor distancia posible. Habitualmente, el animal se impulsa desde la superficie elevada hacia una piscina, motivado por un juguete o por la guía de su cuidador.

De acuerdo con el American Kennel Club (AKC), esta actividad acuática puede ser practicada por perros de distintas razas y tamaños. Solo se requiere que los animales estén en buenas condiciones físicas, tengan interés por el juego y sean mayores de seis meses de edad. El impacto de esta disciplina es tan grande a nivel mundial que el récord Guinness del salto más largo en dock diving es de 11,12 metros, una marca alcanzada en 2022 por el perro Sounders en una competencia verificada por North America Diving Dogs (NADD).

Novedades de Canisalto y premiación en Expopet Colombia 2026

La undécima edición de Expopet Colombia se realizará del 13 al 17 de agosto en las instalaciones de Corferias, y la sexta edición de Canisalto será una de las atracciones principales para los perros asistentes. Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet en Corferias, afirmó que esta actividad conecta con el espíritu de la feria porque reúne participación, acompañamiento responsable y bienestar de los animales en un entorno seguro.

Cortesía: Expopet 2026

Como gran novedad para los visitantes, durante esta versión el formato será completamente diferente. Al final de la jornada, la organización realizará una premiación especial a los tres puestos que registren los mejores saltos de toda la feria. Este será uno de los espacios ideales para que los dueños compartan activamente con sus peludos a través de una experiencia pensada exclusivamente para ellos.

Beneficios físicos y mentales del salto acuático canino

Promover este tipo de actividades es fundamental porque les permite a los perros canalizar toda su energía y poner en práctica diversas habilidades asociadas al movimiento. En Canisalto, el perro corre, se impulsa, salta y responde a estímulos de juego, convirtiéndose en una práctica especialmente atractiva para las mascotas más activas.

Además del evidente componente recreativo, el evento visibiliza la enorme importancia del cuidado responsable. Al exigir observación permanente, la competencia obliga a los dueños a reconocer las capacidades, preferencias y condiciones físicas de cada perro antes de decidir participar en la experiencia.

Requisitos esenciales para participar con su mascota en Corferias

Si desea que su mascota forme parte de la sexta edición de Canisalto, debe cumplir con un proceso de inscripción previamente establecido por la organización. Asimismo, debe garantizar las siguientes condiciones generales:

El perro debe encontrarse en buenas condiciones de salud.

Debe contar con su esquema de vacunación al día.

Es obligatorio que esté acompañado en todo momento por su cuidador responsable.

Por otra parte, todos los visitantes que asistan a la feria con sus mascotas deben acatar recomendaciones de ingreso, como portar el carné de vacunación actualizado. También es necesario mantenerlos con correa, pechera o arnés durante todo el recorrido y, muy importante, usar bozal en caso de requerirlo.

Durante sus cinco días de duración, Expopet integrará una amplia muestra comercial, espacios académicos y múltiples actividades para el sector pet. La feria espera reunir a familias, marcas, emprendedores, expertos y amantes de los animales de compañía. Para más información, los usuarios pueden visitar la página oficial en bogota.expopetcolombia.com/es/.