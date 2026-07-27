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¡Sin filtro! La picante respuesta de Dani Olmo a Ayala tras polémica en el Mundial 2026

El volante español rechazó las disculpas del integrante del cuerpo técnico de Argentina.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
08:07 a. m.
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El título de España en la Copa del Mundo 2026 sigue dejando réplicas fuera de la cancha. Tras la victoria por 1-0 de la Roja sobre Argentina en Nueva York, las miradas se centraron en el altercado protagonizado por Dani Olmo y Roberto "El Ratón" Ayala, integrante del cuerpo técnico albiceleste, apenas sonó el pitazo final.

Al finalizar el encuentro, se produjo un cruce en el campo de juego donde Ayala tuvo un contacto físico (calificado por el exdefensor como "un empujón" y por otros sectores como una agresión) contra el mediocampista español.

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Días después, Ayala reconoció públicamente su arrepentimiento y expresó que le pediría disculpas en persona a Olmo, argumentando que su reacción había sido fruto de un provocador intercambio verbal en la calentura del momento.

La picante respuesta de Dani Olmo a Ayala tras polémica en el Mundial 2026

Lejos de cerrar el tema con diplomacia, el jugador del FC Barcelona reaccionó con firmeza ante los micrófonos del Diari de Terrassa, rechazando el argumento expuesto por el auxiliar técnico argentino.

"Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad", dijo.

El futbolista remarcó que nunca agredió ni dijo nada a Ayala, desestimando la necesidad de recibir un perdón si no viene acompañado de asumir la responsabilidad total de los hechos.

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Olmo aseguró que no hubo palabras previas de su parte para justificar la agresión. Además, enfatizó la importancia del comportamiento del futbolista dentro y fuera de la cancha para las nuevas generaciones.

Olmo también prefirió poner el foco en el logro conseguido por España, que se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final disputada en Nueva York.

“Gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, sentenció.

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