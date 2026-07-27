Fotos: Claudia Bahamón sorprendió al mostrar cómo quedó su rostro tras los golpes en MasterChef

En los primeros capítulos de MasterChef Celebrity Colombia 2026, Claudia Bahamón, la icónica presentadora, sufrió dos golpes accidentales en su rostro.

Uno de ellos ocurrió durante un reto de campo, justo cuando se acercó a monitorear cómo iba el equipo rojo e Iván Marín, sin percatarse de su presencia, movió la cabeza hacia atrás, la impactó e, incluso, movió las gafas que tenía puestas.

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Además, el otro se presentó cuando Emiro Navarro recibió la noticia de que podía quitarse el delantal negro y subir al balcón.

Ese día, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia corrió para abrazar a Iván Marín y, sin culpa, extendió su brazo derecho y le pegó a Claudia Bahamón a la altura de la boca.

Por lo tanto, en los últimos días, la presentadora publicó un post y reveló cómo quedó su rostro tras los dos accidentes ocurridos en la cocina más famosa.

Así fue como quedó el rostro de Claudia Bahamón tras los golpes sufridos en MasterChef Celebrity Colombia 2026

En su cuenta de Instagram, Claudia Bahamón les mostró a sus internautas que su labio se inflamó y que tuvo que aplicarse hielo.

Sin embargo, la presentadora asumió la situación con jocosidad y escribió el siguiente mensaje:

"Yo pensaba que el mayor riesgo de MasterChef eran los cuchillos, el fuego y las ollas calientes. Qué ingenua", comenzó manifestando.

"En tres capítulos ya me han dado dos golpes en la cara. Uno cortesía del señor Iván Marín y otro de Emiro. Estas fotos son la prueba de que, además de presentar, toca desarrollar habilidades para esquivar celebridades", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de MasterChef Celebrity Colombia 2026 tras el post de Claudia Bahamón

El post de Claudia Bahamón se hizo viral rápidamente y en este momento cuenta con 155.000 'likes' y más de 770 'compartidos'.

Asimismo, algunos de los comentarios han sido los siguientes:

"Qué muñequera", "ay, mi corazón", "te entiendo y te abrazo", "qué peligro esos participantes" y "el objetivo de esta temporada es proteger a Claudia".