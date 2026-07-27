Colombianos recibirán pago de más de 500.000 pesos antes de finalizar el mes de julio: esta es la fecha

Los beneficiarios del programa Colombia Mayor recibirán un alivio económico sustancial esta semana. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó de manera oficial que, a partir del miércoles 29 de julio, dará inicio al desembolso acumulado correspondiente a los ciclos 6 y 7 del subsidio pensional.

La medida tiene como objetivo agilizar la dispersión de los recursos públicos y garantizar un ingreso fortalecido a las personas de la tercera edad que carecen de una pensión contributiva o que habitan en zonas con altos índices de pobreza extrema y vulnerabilidad social.

Montos confirmados para el giro de Colombia Mayor

Al tratarse de una entrega que unifica dos periodos consecutivos de transferencias monetarias, los montos a recibir por cada adulto mayor se duplicarán durante esta jornada de cobro.

Cada adulto mayor de 80 años tiene derecho a recibir 225.000 pesos, lo que sumaría por los dos ciclos 450.000. No obstante, quienes viven en Bogotá reciben $280.000 por ciclo, es decir 560.000 gracias a un aporte adicional que se deriva de un convenio entre Prosperidad Social y la Administración Distrital.

"Con este pago acumulado reafirmamos el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de las personas mayores. Buscamos fortalecer su seguridad alimentaria y la atención de sus necesidades inmediatas sin contratiempos administrativos," señalaron voceros de la entidad.

Operadores de pago y logística de retiro

Para garantizar la cobertura nacional en cascos urbanos y zonas rurales dispersionadas, la entrega de los giros estará a cargo de la red aliada formada por SuperGiros y SuRed, la cual dispone de más de 31.000 puntos de atención en todo el territorio colombiano.

Una vez habilitados los fondos en el sistema a partir del 29 de julio, el subsidio permanecerá disponible para su cobro durante un periodo de 10 días hábiles. Prosperidad Social enfatizó en las siguientes recomendaciones para la jornada de cobro:

En varios municipios se podrá implementar el esquema de Pico y Cédula para evitar aglomeraciones en los puntos físicos.

Aquellas personas mayores de 90 años o beneficiarios con movilidad reducida severa pueden solicitar la entrega del incentivo directamente en su residencia a través del enlace de su alcaldía o del operador local. Los adultos mayores recibirán una notificación vía mensaje de texto en sus teléfonos celulares informando que el dinero ya se encuentra listo para retirar.

Prosperidad Social recordó que el programa Colombia Mayor prioriza a los ciudadanos colombianos que hayan residido en el país durante los últimos diez años, con una edad mínima de 54 años en el caso de las mujeres y 59 años en el de los hombres. Además, se exige estar clasificado en los grupos A, B o C (hasta la subcategoría C1) del Sisbén IV y carecer de ingresos o renta suficiente para su subsistencia.

La entidad reiteró a la ciudadanía que todos los trámites de inscripción y cobro son completamente gratuitos y no requieren de ningún tipo de tramitador ni pago a terceros. Para consultar si una persona se encuentra activa en la nómina de beneficiarios, se debe ingresar al sitio web oficial del organismo (prosperidadsocial.gov.co) o acudir a las oficinas del enlace municipal de su alcaldía.