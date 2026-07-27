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Videos muestran los brutales ataques de los colados a los guardas de Transmilenio: uno perdió sus dedos

Los guardas encargados de combatir a los colados se han convertido en víctimas de brutales agresiones. Algunos terminan renunciando.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
11:07 a. m.
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Colarse en Transmilenio es una problemática que lleva años afectando al sistema, por esto, para intentar reducir la evasión del pago del pasaje, las autoridades implementaron el llamado escuadrón anticolados, un esquema de seguridad que opera principalmente en las estaciones y troncales donde más se presenta este fenómeno.

Sin embargo, la estrategia ha desencadenado una nueva preocupación y es la reacción violenta de algunas personas que intentan ingresar al sistema sin pagar.

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En lo que va del año, las autoridades han recibido más de 160 reportes de agresiones contra integrantes de estos equipos de seguridad. Los ataques han incluido golpes, insultos y agresiones con armas blancas.

Guarda fue atacado con arma blanca por colados en el Portal de Suba

Uno de los casos más recientes ocurrió en el Portal de Suba.

Heassler de la Hoz, uno de los guardas que hacía parte de estos operativos, relató que dos hombres intentaron ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

Según su testimonio, él les hizo la recomendación correspondiente y les recordó que el pasaje es individual.

Yo lo único que hice fue darle toda la recomendación. Le dije que el pasaje es individual. Ellos ingresaron como Pedro por su casa, pues de volarse por debajo y otro por arriba, y pues ninguno pagó.

Pero la situación escaló rápidamente. Los dos hombres, según su relato, lo atacaron y uno de ellos le ocasionó dos heridas profundas en el brazo derecho con un arma blanca.

Guarda de Transmilenio perdió sus dedos tras un ataque por colados

Entre los reportes conocidos por las autoridades se encuentra el de otro guarda que perdió uno de sus dedos luego de ser atacado por un supuesto usuario que habría intentado ingresar al sistema sin pagar.

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El hombre habría utilizado una especie de machete para agredirlo.

El concejal Juan David Quintero aseguró que las agresiones han ido desde golpes con objetos contundentes hasta ataques con armas blancas.

Esto va desde martillazos a puñaladas, inclusive un guardia perdió unos dedos y valientemente ellos han insistido, han mejorado sus protocolos y hay que también decirlo, han asegurado una protección de derechos humanos para que no haya excesos de la fuerza.

Mujer guarda de Transmilenio fue víctima de un golpe en el pecho

De acuerdo con las estadísticas de las escuelas de formación en seguridad de estos equipos, el 75% de sus integrantes son mujeres. Además, el 60% de ellas son madres cabeza de hogar.

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Estas trabajadoras enfrentan diariamente insultos, comportamientos agresivos y, en algunos casos, ataques físicos que pueden poner en riesgo su integridad.

Una de ellas relató una agresión ocurrida en la estación Guatoque-Veraguas, ubicada sobre la calle Sexta, uno de los puntos priorizados por las autoridades debido a la problemática de evasión.

Cuando él brinca, me pega con las rodillas en el pecho, ocasionándome un golpe muy fuerte, ya que es en la parte de los senos, y nada, modulamos a la central a que nos colaborara con el apoyo de Policía.

Guardas de Transmilenio han renunciado por temor a ataques de los colados

Además, algunos trabajadores han decidido abandonar sus empleos por temor a represalias. Ese fue el caso de Heassler de la Hoz, quien aseguró que tuvo que renunciar después de sentirse amenazado.

Actualmente, pues me tocó renunciar a la empresa por temor a que me hicieran algún daño y ahora mismo estoy sin empleo.

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¿Por qué la estación Guatoque-Veraguas es una de las más afectadas?

La estación Guatoque-Veraguas es uno de los puntos que ha sido priorizado para intentar reducir el número de personas que ingresan al sistema sin pagar. La evasión representa uno de los principales problemas de Transmilenio.

Según las cifras entregadas, cerca del 15% de los usuarios diarios evadiría el pago del pasaje, lo que representa alrededor de 600.000 personas al día.

Frente a esta situación, Transmilenio implementó un plan estratégico con cinco ejes que incluyen tecnología, infraestructura, control ciudadano y acciones interinstitucionales y normativas.

Pero la violencia contra los guardas se convirtió en una nueva arista de este problema.

¿Qué proponen para reducir el número de colados?

Desde el Concejo de Bogotá se ha insistido en la necesidad de fortalecer las estrategias para combatir la evasión. Una de las propuestas es ampliar la instalación de puertas en las estaciones del sistema.

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Transmilenio tiene más o menos 150 estaciones, pero la gran mayoría de esas 150 estaciones no tienen puertas. Si no tienen puertas, lo que están haciendo es una invitación para que se colen. Así que esta administración lo primero que debería hacer es asegurar que todo el sistema tenga puertas.

La propuesta busca que la infraestructura ayude a impedir el ingreso irregular y reduzca la necesidad de que los guardas tengan que enfrentarse directamente con los evasores.

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