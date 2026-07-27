Este fue el polémico plato que causó la primera eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2026

En la noche del domingo 26 de julio de 2026 se llevó a cabo el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia.

Tras los primeros días de competencia, ocho participantes quedaron con delantal negro y tuvieron que preparar un plato libre que les permitiera salvarse.

Fue así como Lina Tejeiro, Hugo Gómez, Tuto Patiño, Milena López, Víctor Tarazona, Marta Restrepo, Luciano D'Alessandro y Tavo Bernate ingresaron a la cocina y se enfrentaron al veredicto definitivo de los chefs.

Sin embargo, finalmente, Hugo Gómez, el actor de 77 años, fue el que tuvo la preparación con errores más significativos y se convirtió en el primer eliminado de la actual temporada.

¿Cuál fue el polémico plato que preparó Hugo Gómez, el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Durante los 60 minutos que los chefs les concedieron a los participantes para cocinar, Hugo Gómez tomó la decisión de preparar un arroz con leche.

El icónico actor incluyó en su plato unas fresas que no estaban cortadas de la manera adecuada, según explicaron los chefs, pero el error que le causó la eliminación fue que también utilizó unos brotes de cilantro para 'decorar' el arroz con leche.

Por lo tanto, los chefs coincidieron en que ese ingrediente no hacía 'match' con la preparación y anunciaron su decisión.

Estas fueron las palabras de Hugo Gómez tras ser el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026

"Estoy muy agradecido con RCN por haberse acordado de este personaje. Yo quería romper ese paradigma que hay de que es una vergüenza (salir de primero) y para mí esto es un orgullo", dijo el actor.

"No quería que ninguno de ustedes saliera. Les recomiendo que, a futuro, sus hijos y sus nietos puedan tener esto como un gran ejemplo", concluyó.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí: