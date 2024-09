¿Rumor o verdad? Piqué habría engañado a Shakira con otra cantante al principio de su relación, conozca de quién se trata

La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar, y esta vez una nueva figura entra en escena: Yola Berrocal, integrante del grupo 'Sex Bomb'.

La cantante y bailarina ha sido vinculada sentimentalmente con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, justo en el periodo en que comenzaba su relación con la cantante colombiana. Aunque Berrocal ha evitado confirmar o desmentir los rumores, su respuesta ha generado aún más preguntas.

¿Yola Berrocal, un amor oculto en el pasado de Piqué?

Recientemente, la revista 'Cuore' publicó un informe realizado por el periodista Javier de Hoyos que vincula a Yola Berrocal con Gerard Piqué. Según el medio, testigos aseguran haber visto a la cantante y al futbolista compartiendo un momento íntimo en una discoteca durante la celebración del Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando Piqué apenas estaba comenzando a salir con Shakira.

Ante estos rumores, Yola Berrocal decidió pronunciarse en una entrevista con 'LOC'. La artista, conocida por su enigmática personalidad, respondió de manera ambigua: "No te lo voy a negar: esto me ha sorprendido mucho y no sé qué decirte", dejando la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. A su vez, agregó: "Si hay gente que me vio, ¡que lo cuenten ellos! Yo no confirmo ni desmiento. Nada". Con estas declaraciones, Berrocal alimenta aún más las especulaciones sobre un posible romance con Piqué.

Un nuevo escándalo en la vida de Piqué y su relación con Shakira

Esta nueva controversia ha reavivado los rumores de posibles infidelidades por parte de Piqué hacia Shakira, con quien tuvo una relación de más de una década y con quien comparte dos hijos. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen la supuesta relación entre Berrocal y Piqué, el tema ha vuelto a ser objeto de debate, especialmente tras los comentarios ambiguos de la cantante.

Además, el nombre de Clara Chía Martí, actual pareja del exjugador, también ha sido mencionado en este nuevo escándalo. Recordemos que, tras la separación oficial de Shakira y Piqué en 2022, se hizo público que el futbolista mantenía una relación con Clara Chía, que habría comenzado mientras ella trabajaba como camarera en una discoteca.

Con estas nuevas revelaciones, la historia entre Gerard Piqué y sus supuestas relaciones paralelas sigue generando controversia, y muchos se preguntan si habrá más detalles por descubrir en el futuro.