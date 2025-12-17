¿Carl Johnson de GTA en el concierto de J Balvin?: el viral formato que se tomó las redes sociales

El concierto de J Balvin en Bogotá no ha parado de dar contenido a raíz del contundente montaje que se utilizó, las épicas visuales que todos los asistentes disfrutaron, entre otros elementos de alto impacto.

Sin embargo, la atención, durante el inicio del evento, también se la llevó el creador de contenido que simula ser Carl Johnson, el mítico personaje de la quinta entrega del videojuego Grand Theft Auto, quien llegó al recinto para grabar una mítica misión en el Campín junto a J Balvin.

Carl Johnson en el concierto de J Balvin

La misión fue clara, el micrófono de J Balvin se extravió por lo que ‘C.J.’ tuvo que reunirse con el cantante, en la mitad de la tarima, para recibir las indicaciones pertinentes y comenzar con la búsqueda del objeto por todo el recinto. Tras una serie de distracciones, indicaciones fallidas, caminatas y un poco de parkour, el personaje llegó a la zona vip en donde se encontraba el objeto en una mesa.

Al tomar el micrófono, Carl volvió a la tarima en donde miles de asistentes ya se encontraban a la espera de la titánica presentación. La misión fue superada por lo que el objeto llegó a tiempo para que Balvin pudiera cantar.

¿De qué se trata este novedoso formato?

Se trata del actor y modelo Julián Prada, quien le da vida al personaje principal del famoso videojuego gracias a su impecable representación. Sus movimientos limpios, el formato de la grabación y su conducción permite que se logre recrear casi que a la perfección el famoso universo de Los Santos.

El contundente formato ya es viral en redes sociales por lo que cientos de internautas han manifestado su asombro al ver el trabajo que el actor ha realizado. Así mismo, algunos de los usuarios han llegado a manifestar su incertidumbre por no lograr identificar si dichos videos se tratan de una producción real o hecha por medio de Inteligencia Artificial.

“Jugando GTA en la vida real”, así se ha descrito el famoso usuario que ya cuenta con miles de seguidores en distintas redes sociales y que ha estado nominado a importantes premiaciones en la categoría mejor contenido viral.

Es así como el Carl Johnson humano de Bogotá muestra constantemente las misiones que ejecuta dentro de la ciudad, mientras permite la percepción de una fusión entre el mundo real y el vasto motor gráfico 3D.