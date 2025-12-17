SIC investiga a 10 empresas por presunta venta de vapeadores a menores de edad

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que abrió varias investigaciones administrativas contra diez empresas que, presuntamente, habrían incumplido la normativa que prohíbe la venta de vapeadores y otros productos derivados del tabaco a menores de edad.

SIC investiga anunció investigación contra varias empresas

La decisión se da tras una serie de visitas de inspección realizadas a 27 establecimientos físicos y plataformas digitales durante los meses de agosto y septiembre, en el marco de la aplicación de la Ley 2354 de 2024, conocida como la ‘Ley antivapeo’, que amplió la regulación del tabaco a dispositivos electrónicos con y sin nicotina, productos de tabaco calentado y nicotina oral.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor identificó posibles vulneraciones tanto a la regulación especial sobre tabaco como al régimen general de protección al consumidor.

Entre las conductas investigadas se encuentran el uso de empaques llamativos que podrían resultar atractivos para niños, niñas y adolescentes, así como la implementación de mecanismos de exhibición que podrían incentivar la compra de estos productos, pese a la prohibición total de su promoción.

Además, la SIC detectó otras irregularidades relacionadas con la información suministrada a los consumidores.

En algunos casos, los productos contaban con instrucciones y advertencias únicamente en inglés, no se informaban de manera visible los precios, y se evidenciaron fallas en la identificación de los proveedores en plataformas digitales, como la ausencia de razón social, datos de contacto o información sobre tiempos de entrega y derecho de retracto.

Empresas serán investigadas por la SIC por presuntamente vender vapeadores a menores

Como parte de las medidas preventivas, la Superintendencia también ordenó a once empresas que comercializan estos productos por internet implementar controles más estrictos para evitar el acceso de menores de edad.

Las órdenes incluyen sistemas de doble verificación de edad, advertencias visibles de venta exclusiva para mayores de 18 años, alertas sobre la verificación de identidad al momento de la entrega y filtros tecnológicos que impidan la compra cuando el usuario declare ser menor.