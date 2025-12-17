Nueva oportunidad para ‘Bizcocho’, el canino que fue brutalmente agredido en Bolívar

En la mañana de este 17 de diciembre, la Policía Nacional compartió que ‘Bizcocho’, el canino que fue víctima de una brutal golpiza en Bolívar hace algunas semanas, recibió una nueva oportunidad.

RELACIONADO Autoridades ofrecen recompensa para dar con el sujeto que propinó mortal golpiza a un perro

'Bizcocho', el perro que fue violentamente agredido, fue adoptado por la Policía

El perro fue adoptado por el departamento de Policía de Antioquia, donde policías lo llenarán de amor, cuidado y protección.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del departamento, se refirió a la decisión y aseguró que “el departamento de Policía de Antioquia le da la bienvenida a nuestra nueva mascota, a nuestro nuevo integrante, a Bizcocho, un perrito que fue objeto de maltrato animal violento (…) lo traemos aquí a su nuevo hogar, donde va a tener expresiones de amor a través de las caricias de 600 manos de los funcionarios, hombres y mujeres que laboran en el departamento de Policía”.

En su declaración, el uniformado envió un mensaje a todos los ciudadanos que tienen mascotas. Pidió “velar por el cuidado, responsabilidad, pero sobre todo amor y cariño a estos animalitos sintientes que deben y merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor y toda nuestra admiración. Si supieran hablar, harían solamente expresiones de gratitud por el cuidado y su protección”.

¿Qué fue lo que le ocurrió a ‘Bizcocho’?

A inicios de noviembre del año en curso, un video difundido en redes sociales causó indignación en Antioquia al mostrar el violento maltrato que un hombre habría cometido contra ‘Bizcocho’.

En las imágenes se observa cómo el sujeto golpea repetidamente al animal con un objeto similar a un palo, especialmente en sus patas traseras, mientras una mujer graba la escena y grita desesperada.

De acuerdo con la información conocida, el presunto agresor fue identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez. El registro audiovisual muestra que, tras la golpiza, el hombre lanzó al canino contra el suelo, dejándolo inconsciente, y posteriormente continuó agrediéndolo con patadas.