El dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio y los movimientos de este 17 de diciembre

Conozca el precio del dólar en Colombia hoy, 17 de diciembre de 2025, cómo abrió el mercado, la TRM oficial y las variaciones frente a días, meses y al inicio del año.

Precio del dólar hoy miércoles 27 de agosto de 2025
diciembre 17 de 2025
08:15 a. m.
El precio del dólar en Colombia hoy, martes 17 de diciembre de 2025, abrió la jornada con un ligero movimiento al alza en el mercado cambiario, en medio de un contexto de volatilidad moderada y ajustes propios del cierre de año.

Y es que durante las primeras operaciones, el dólar abrió en $3.843, reflejando una variación frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes fue fijada en $3.847,10.

En la jornada inicial, la moneda registró un precio mínimo de $3.841 y un máximo de $3.845, con dos transacciones que sumaron un monto aproximado de US$500 millones, según el Diario La República.

Precio del dólar en Colombia hoy: así se movió la TRM

La evolución de la TRM muestra contrastes importantes según el periodo de comparación. Frente al día anterior, el dólar subió 29,51 pesos, lo que representa un incremento del 0,77%, señalando una recuperación puntual tras jornadas de relativa estabilidad.

Sin embargo, al compararlo con el mismo día de la semana anterior, la divisa estadounidense disminuyó un 0,37%, equivalente a 14,24 pesos, evidenciando que el alza reciente no ha sido suficiente para revertir completamente las caídas previas.

En contraste, frente al mismo día del mes anterior, la cotización se incrementó un 2,19%, es decir, 82,33 pesos.

Balance del dólar en Colombia en 2025

El comportamiento del dólar a lo largo del año sigue mostrando una tendencia a la baja. Frente al inicio de 2025, la TRM cayó un 12,75%, lo que representa 562,05 pesos menos, un dato relevante para quienes analizan el impacto del tipo de cambio en la inflación y el comercio exterior.

Además, frente al mismo día del año anterior, el dólar bajó un 11,03%, equivalente a 477,09 pesos, confirmando que, pese a los repuntes ocasionales, la divisa ha perdido terreno en el balance anual.

Cabe recordar que la cotización del martes 16 de diciembre de 2025 ya había mostrado un aumento de 29,06 pesos (0,77%), lo que sugiere que el mercado cambiario mantiene movimientos graduales mientras se acerca el cierre del año.

