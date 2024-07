¿De enemigas a amigas? Carolina Picorios y Ornella Sierra intercambiaron mensajes por redes sociales

Ornella Sierra, ex participante del reality "La Casa de los Famosos Colombia", ha capturado la atención de sus seguidores y del público en general. Esto se debe a un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde habló sobre su relación con Carolina Pico Ríos, exnovia del cantante Miguel Bueno.

La aclaración de Ornella surgió en respuesta a las críticas y malos comentarios que habían surgido en redes sociales desde que se comenzó a especular sobre un posible romance entre ella y Miguel.

Declaraciones de Ornella Sierra

En su video, Ornella Sierra expresó su deseo de detener los ataques y comentarios negativos hacia Carolina Pico Ríos. Ornella mencionó que no le gusta que otra persona, especialmente otra mujer, se sienta mal debido a rumores o especulaciones infundadas. La ex participante del reality enfatizó que no tiene ningún problema o diferencia con Carolina y la describió como una mujer bella y talentosa.

"Las redes sociales pueden ser un lugar muy duro", comentó Ornella. "Todo el mundo siente la necesidad de criticar y opinar sin conocer la verdad completa". Con estas palabras, Ornella buscó frenar los ataques dirigidos hacia Carolina, señalando que muchos usuarios de redes sociales habían estado enviándole comentarios negativos sin motivo justificado.

Respuesta de Carolina Pico Ríos

El video de Ornella no pasó desapercibido para Carolina Pico Ríos, quien respondió de manera directa en los comentarios de la publicación. Carolina agradeció a Ornella por sus palabras y por aclarar la situación públicamente. Aseguró que entre ellas no existe ninguna rivalidad y que, aunque aún no se conocen en persona, existe un respeto mutuo.

"Orne, gracias por hablar. Entre las dos nunca ha pasado nada malo y me gusta que promuevas el respeto. Amo este mensaje que acabas de dar y habla mucho de ti. Espero conocerte pronto", escribió Carolina en los comentarios del video.

Un Mensaje de Respeto y Apoyo

Las declaraciones de ambas influenciadoras han sido recibidas positivamente por sus seguidores, quienes aplauden la promoción del respeto y la empatía en un medio tan propenso a los conflictos como lo son las redes sociales. Este intercambio demuestra que es posible mantener una relación respetuosa y cordial, incluso en medio de especulaciones y rumores.

El caso de Ornella Sierra y Carolina Pico Ríos subraya la importancia de abordar los conflictos y malentendidos de manera directa y respetuosa, especialmente cuando se trata de figuras públicas expuestas a la crítica constante. La actitud de ambas influenciadoras es un ejemplo de cómo enfrentar situaciones difíciles con madurez y respeto mutuo.