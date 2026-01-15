Tensión en la Casa de los Famosos 2026: estos fueron los primeros amenazados en placa tras nominación

Una noche de tensión y nerviosismo se vivió este miércoles en La Casa de los Famosos Colombia. En su primera semana, los 23 participantes afrontaron su primera noche de nominación, la cual dejó a siete de ellos en riesgo de eliminación.

Antes de darse su veredicto, la casa ya contaba con dos participantes en placa. El primero fue Nicolás Arrieta, creador de contenido que había sido nominado en días anteriores.

Este miércoles, también se conoció antes de las votaciones de la casa la segunda nominada. Fue Yuli, quien fue mandada a la placa por parte de Johanna Fadul.

Estos fueron los participantes nominados por la casa y el público

Tras una nominación en parejas elegidas por Alexa Torres, líder de la semana, se definió que Luisa Cortina y Lorena Altamirano ingresaron a placa y quedaron en riesgo de eliminación.

Ahora bien, en cuanto a las elecciones del público, los nominados por este fueron Renzo y Marylin Patiño, quien se ha visto envuelta en varios conflictos durante esta primera semana.

Finalmente, la líder de la semana, Alexa, decidió poner en placa a Beba y así definir los siete cupos que pelearán.

Cabe anotar que este jueves, los siete deberán pelear en la prueba de salvación para obtener el beneficio de salir de la placa.

Siga todas las emociones de La casa de los famosos en el 24 horas de la App del Canal RCN, la cual puede descargar aquí.