Polémica actividad: así fue el discutido juicio en La Casa de los Famosos Colombia

Colombia entera se encuentra atónita ante el inicio de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN en el que 24 famosos se enfrentarán para convertirse en el ganador de la tercera temporada.

Sin embargo, las polémicas ya han sido protagonistas de esta temporada, pues varios de los participantes manifestaron tener rencillas de tiempo atrás.

Este fue el caso de Mariana Zapata, Marcela Reyes, Manuela Gómez y Valentino Lázaro, quienes se enfrentaron en el juicio dirigido por Yina Calderón para aclarar algunas de sus más contundentes diferencias.

¿Qué pasó en el juicio de La Casa de los Famosos Colombia?

Parte de la polémica inició cuando Mariana Zapata y Manuela Gómez iniciaron una discusión con respecto a una conversación en la que incluso se llegó a mencionar a Karina García. Pese a que Gómez manifestó no tener conocimiento y que sus rencillas terminaron durante el 2025, Mariana exaltó que dichos problemas todavía seguían vigentes.

En su conversación también ingresó Valentino Lázaro y Marcela Reyes, quienes alegaron y llegaron a cuestionar su sinceridad ante un presunto grupo de mujeres vía WhatsApp que, según Lázaro, se desintegró por Marcela.

El momento desató fuertes cuestionamientos por parte de varios habitantes de la casa, quienes incluso llegaron a manifestar que dicha rencilla iba a afectar, de manera contundente, la convivencia del lugar.

Mariana Zapata y Marilyn Zapata se enfrentan

Por otro lado, Zapata también se enfrentó a la famosa actriz, pues esta última se despachó contra la creadora de contenido, en el más reciente conversatorio, ya que manifestó que esta tenía intenciones de encontrar “un hombre proveedor”.

De esta manera, ambas mujeres tuvieron un espacio para sincerarse en la cocina de la casa más famosa del país y enfrentaron sus opiniones. No obstante, las dos protagonizaron una contundente confrontación en donde dejaron clara su evidente enemistad durante el reality.