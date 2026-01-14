CANAL RCN
Tendencias

Polémica actividad: así fue el discutido juicio en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes se enfrentaron en un polémico juicio en el que Yina Calderón participó.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 14 de 2026
09:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia entera se encuentra atónita ante el inicio de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN en el que 24 famosos se enfrentarán para convertirse en el ganador de la tercera temporada.

Sin embargo, las polémicas ya han sido protagonistas de esta temporada, pues varios de los participantes manifestaron tener rencillas de tiempo atrás.

Este fue el caso de Mariana Zapata, Marcela Reyes, Manuela Gómez y Valentino Lázaro, quienes se enfrentaron en el juicio dirigido por Yina Calderón para aclarar algunas de sus más contundentes diferencias.

Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?

¿Qué pasó en el juicio de La Casa de los Famosos Colombia?

Parte de la polémica inició cuando Mariana Zapata y Manuela Gómez iniciaron una discusión con respecto a una conversación en la que incluso se llegó a mencionar a Karina García. Pese a que Gómez manifestó no tener conocimiento y que sus rencillas terminaron durante el 2025, Mariana exaltó que dichos problemas todavía seguían vigentes.

En su conversación también ingresó Valentino Lázaro y Marcela Reyes, quienes alegaron y llegaron a cuestionar su sinceridad ante un presunto grupo de mujeres vía WhatsApp que, según Lázaro, se desintegró por Marcela.

El momento desató fuertes cuestionamientos por parte de varios habitantes de la casa, quienes incluso llegaron a manifestar que dicha rencilla iba a afectar, de manera contundente, la convivencia del lugar.

Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez
RELACIONADO

Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez

Mariana Zapata y Marilyn Zapata se enfrentan

Por otro lado, Zapata también se enfrentó a la famosa actriz, pues esta última se despachó contra la creadora de contenido, en el más reciente conversatorio, ya que manifestó que esta tenía intenciones de encontrar “un hombre proveedor”.

De esta manera, ambas mujeres tuvieron un espacio para sincerarse en la cocina de la casa más famosa del país y enfrentaron sus opiniones. No obstante, las dos protagonizaron una contundente confrontación en donde dejaron clara su evidente enemistad durante el reality.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

El discurso que rompió corazones: Así se despidió Jhon Álex Castaño de Yeison Jiménez

Artistas

Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?

Yeison Jiménez

Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 14 de enero de 2026

Consulta los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles 14 de enero de 2026 y revisa si tu número fue uno de los ganadores.

Gustavo Petro

Petro confirma fecha para reunirse con Donald Trump en EE.UU.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la reunión con su homólogo estadounidense es determinante.

Irán

Trump dice que tomará medidas si Irán inicia ejecuciones de manifestantes

Millonarios

Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?