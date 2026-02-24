Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos

La noche del lunes estuvo marcada por la tensión en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Tras semanas de especulación y una expectativa que inundó las redes sociales, la polémica creadora de contenido Melissa Gate hizo su entrada triunfal al reality del Canal RCN.

Su regreso no fue una simple visita de cortesía; la paisa entró con la misión de sacudir la convivencia y, de paso, ajustar cuentas pendientes, especialmente con el participante Valentino Lázaro.

Melissa ingresó bajo el rol de invitada especial del "Jefe", una posición que le otorga no solo inmunidad, sino también la capacidad de influir directamente en las dinámicas de la semana.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Melissa confrontó cara a cara a Valentino. La enemistad entre ambos no es nueva; meses antes del estreno de esta temporada, Valentino había arremetido contra Gate en redes sociales, cuestionando su vida personal y tildándola de "falsa".

Melissa señaló a Valentino por intentar imitar su estilo, sus frases y hasta el uso de accesorios (como sus icónicos "cachos") para ganar relevancia. “Copia, falso. La reina y la dueña de los cachos soy yo, copión”, le reclamó.

¿Qué respondió Valentino a las críticas de Melissa?

Luego de las duras palabras, el creador de contenido guardó silencio por varios minutos hasta que Karola se le acercó y cuestionó su actuar.

Ante esto, Valentino aseguró que no habló por razones que "no están permitidas en el programa".

No obstante, Karola aseguró que lo que hizo fue cobarde y lo que tuvo fue miedo por lo dicho por Melissa.