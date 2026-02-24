CANAL RCN
"Pensé que podría perder mi dedo": preocupación por la salud de reconocido músico que vivió más de 16 años en Colombia

El importante músico explicó cuándo tuvo que ser hospitalizado y cuál fue el diagnóstico.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
10:56 a. m.
En los últimos días, el primer violinista en incursionar en una orquesta de salsa reveló que tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Se trata de Alfredo de la Fe, el cubano que vivió en Colombia durante más de 16 años y en la actualidad se encuentra en Nueva York.

Alfredo, que firmó con La Fania All-Stars y colaboró con artistas de primer nivel como Cheo Feliciano, Eddie Palmieri, Tito Puente y Larry Harlow, expuso que tuvo una infección en uno de sus dedos y que llegó a pensar que podría perderlo.

¿Qué fue lo que ocurrió? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la razón por la que Alfredo de la Fe, el reconocido músico que vivió en Colombia, fue hospitalizado

"Mi gente hermosa, el domingo temprano, a las 2:00 de la mañana, fui ingresado al Hospital Lenox Hill después de una grave lesión en el dedo del pie, la cual se infectó rápidamente. Fue aterrador, realmente pensé que podría perderlo, explicó Alfredo de la Fe.

"Pero desde el momento en que llegué, todo cambió. El equipo médico actuó rápido y estuvo completamente al tanto de todo. Quiero agradecer a cada miembro del personal y a cada persona que trabaja aquí y me trató con urgencia, amabilidad y compasión. En momentos como este, te das cuenta de lo bendecido que eres de tener familia, fe y sentir que Dios te está sosteniendo. Hoy me siento mucho mejor. Puede que tenga que quedarme un día más, pero todo parece positivo", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Alfredo de la Fe tras su hospitalización

Apenas Alfredo de la Fe apareció desde la camilla del hospital, sus colegas y fanáticos le enviaron múltiples mensajes de recuperación.

"Grande, Alfredo", "mente positiva", "todo está en manos de Dios", "me alegra que ya estés bien", "bendiciones", "sigue adelante" y "mis mejores deseos para tu salud", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.

 

