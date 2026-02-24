CANAL RCN
Colombia

Línea 2 del Metro de Bogotá busca inversionistas en Europa mientras avanza su licitación

El proyecto fue presentado en Bruselas y Madrid para atraer empresas del sector ferroviario. La adjudicación está prevista para comienzos de 2027.

Línea 2 del Metro de Bogotá render
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
12:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Línea 2 del Metro de Bogotá fue presentada ante instancias de la Unión Europea en Bruselas como parte de su proceso de Licitación Pública Internacional. La visita hace parte de una estrategia para ampliar el interés de empresas y financiadores europeos en este proyecto clave para la movilidad de la capital.

El Metro de Bogotá todavía no arranca y ya impulsa ganancias en zonas cercanas
RELACIONADO

El Metro de Bogotá todavía no arranca y ya impulsa ganancias en zonas cercanas

Mientras se desarrolla esta agenda internacional, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance del 72,13 % con corte al 31 de enero. En paralelo, la Empresa Metro de Bogotá adelanta reuniones con actores del sector metro ferroviario en Europa para promover la participación en la futura contratación de la segunda línea.

Presentación del proyecto en Bruselas y Madrid

La agenda en Bruselas se extenderá hasta el 25 de febrero e incluye encuentros con representantes de bancos europeos de desarrollo y compañías de la industria ferroviaria. Posteriormente, delegados de la Empresa Metro de Bogotá S.A. viajarán a Madrid, España, donde sostendrán reuniones con empresas del sector para socializar los alcances técnicos y financieros del proyecto.

Según la Empresa Metro de Bogotá, "este tipo de espacios permiten recoger inquietudes de potenciales oferentes y ampliar la pluralidad de participantes en la licitación". El objetivo es fomentar competencia en el proceso y mejorar las condiciones económicas y técnicas de las propuestas que se presenten.

Modo Metro, campaña de la Alcaldía para promover la cultura ciudadana
RELACIONADO

Modo Metro, campaña de la Alcaldía para promover la cultura ciudadana

Características técnicas de la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 15,5 kilómetros. Contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada, y se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas. Operará con trenes automáticos con tecnología GoA4 (sin conductor), similares a los previstos para la primera línea.

Se estima que la nueva línea tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido. Un trayecto que actualmente puede tardar más de una hora se reduciría a aproximadamente 20 minutos, lo que impactaría los tiempos de desplazamiento en la ciudad.

La fase de divulgación internacional se extenderá hasta el 31 de marzo y, de acuerdo con el cronograma definido, la adjudicación del contrato está prevista para comienzos de 2027.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Hombre que apuñaló y mordió a una niña de 11 años en Suba tenía antecedentes: ¿cómo va el caso?

Artistas

"Tenía marcas": hermana de 'Baby Demoni', amiga de Yina Calderón, reveló detalles inéditos de la investigación tras su muerte

Ecuador

Mincomercio ya firmó decreto que fija aranceles recíprocos del 30% a productos de Ecuador

Otras Noticias

Boxeo

Confirman revancha entre Mayweather vs. Pacquiao: fecha y dónde ver en vivo

Floyd Mayweather se volverá a medir con Manny Pacquiao en una revancha de la ‘Pelea del siglo’.

Pensiones

Afiliados a fondos de pensión tendrán indemnización por esta razón: Corte dio la orden

El alto tribunal dio la orden a Colpensiones y los fondos privados.

Artistas

"Pensé que podría perder mi dedo": preocupación por la salud de reconocido músico que vivió más de 16 años en Colombia

Ucrania

Se cumplen cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania: este en un balance general del conflicto

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?