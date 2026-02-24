Línea 2 del Metro de Bogotá busca inversionistas en Europa mientras avanza su licitación

La Línea 2 del Metro de Bogotá fue presentada ante instancias de la Unión Europea en Bruselas como parte de su proceso de Licitación Pública Internacional. La visita hace parte de una estrategia para ampliar el interés de empresas y financiadores europeos en este proyecto clave para la movilidad de la capital.

Mientras se desarrolla esta agenda internacional, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance del 72,13 % con corte al 31 de enero. En paralelo, la Empresa Metro de Bogotá adelanta reuniones con actores del sector metro ferroviario en Europa para promover la participación en la futura contratación de la segunda línea.

Presentación del proyecto en Bruselas y Madrid

La agenda en Bruselas se extenderá hasta el 25 de febrero e incluye encuentros con representantes de bancos europeos de desarrollo y compañías de la industria ferroviaria. Posteriormente, delegados de la Empresa Metro de Bogotá S.A. viajarán a Madrid, España, donde sostendrán reuniones con empresas del sector para socializar los alcances técnicos y financieros del proyecto.

Según la Empresa Metro de Bogotá, "este tipo de espacios permiten recoger inquietudes de potenciales oferentes y ampliar la pluralidad de participantes en la licitación". El objetivo es fomentar competencia en el proceso y mejorar las condiciones económicas y técnicas de las propuestas que se presenten.

Características técnicas de la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 15,5 kilómetros. Contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada, y se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas. Operará con trenes automáticos con tecnología GoA4 (sin conductor), similares a los previstos para la primera línea.

Se estima que la nueva línea tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido. Un trayecto que actualmente puede tardar más de una hora se reduciría a aproximadamente 20 minutos, lo que impactaría los tiempos de desplazamiento en la ciudad.

La fase de divulgación internacional se extenderá hasta el 31 de marzo y, de acuerdo con el cronograma definido, la adjudicación del contrato está prevista para comienzos de 2027.