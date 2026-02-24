CANAL RCN
Maiker Smith reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El creador de contenido hizo una sentida reflexión tras lo ocurrido el pasado 10 de enero de 2026.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
10:16 a. m.
A mitad de la semana anterior, Maiker Smith tuvo que abandonar La Casa de los Famosos Colombia 2026 de manera inesperada.

Él mismo, apenas se volvió a habilitar el 'botón del pánico', lo oprimió y obtuvo la oportunidad de leer un sobre en el que se planteó que un camión de la mudanza iba a llegar para llevarse a un 'mueble' para siempre.

En medio de esa coyuntura, los televidentes escogieron al que, según su punto de vista, era el participante más quieto de la presente temporada y Maiker Smith quedó en el primer lugar con el 25.61% de los votos.

Por lo tanto, tuvo que abandonar La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la decisión del público y, al retornar a la realidad, habló con Semana y reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez.

¿Maiker Smith, de La Casa de los Famosos Colombia 2026, ya sabía de la muerte de Yeison Jiménez?

El reconocido creador de contenido aseguró que se enteró de la muerte de Yeison Jiménez antes de ingresar al reality, pero que sí hay participantes que aún no tienen idea de lo ocurrido.

"Me enteré antes de entrar porque ya nos habían dejado sin los celulares, pero todavía no nos habían quitado la televisión a todos. Entonces yo supe antes, otros se enteraron adentro e imagino que algunos se han ido enterando afuera", aseguró Maiker Smith.

"Eso me hizo pensar en qué tipo de cosas más podrían pasar en el tiempo que yo iba a estar incomunicado, no solamente en el mundo, sino que también con mi familia. Es algo bastante fuerte y hay que trabajar psicológicamente para volver bien a la realidad", añadió.

¿Cuáles han sido los participantes eliminados en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, nueve participantes han tenido que abandonar La Casa de los Famosos Colombia 2026. Ellos son:

  • Luisa Cortina.
  • Renzo Meneses.
  • Jay Torres.
  • Sara Uribe.
  • Marilyn Patiño.
  • Sofía Jaramillo.
  • Johanna Fadul (expulsada).
  • Nicolás Arrieta.
  • Maiker Smith.

 

