Se cumplen cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania: este en un balance general del conflicto

A cuatro años de que estallara la guerra en Ucrania, tras la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en la zona este del país, historiadores han decidido encasillarla como “el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

La gota que derramó el vaso en la madrugada del jueves 24 de febrero de 2022, sin duda alguna, fue el anuncio de Putin de una “operación militar especial”, para “desmilitarizar y desnazificar Ucrania”.

Desde entonces, según el último recuento de la ONU, al menos 15.000 civiles han muerto y otros 40.600 han resultado heridos del lado ucraniano, aunque, se cree, que las cifras podrían ser mucho más altas.

¿Cuántos soldados han muerto en la guerra?

Los enfrentamientos en regiones de la frontera han provocado la muerte de 55.000 militares de las tropas ucranianas, según datos revelados por el presidente Volodímir Zelenski a inicio de febrero de 2026.

En la contraparte rusa no hay un consenso. Mientras la BBC y el medio ruso Mediazona creen, basados en datos de acceso público, que han muerto 117.000 militares, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) sugiere que son 325.000.

El mismo informe señala que Zelenski está equivocado y el Ejército ucraniano ha perdido entre 100.000 y 140.000 hombres. En cualquiera de los dos escenarios, las cifras son devastadoras en un país de 36 millones de habitantes.

Cuatro años de conflicto dejan ciudades en ruinas y costos millonarios:

Actualmente, Rusia ocupa el 20% del territorio ucraniano. Sus tropas controlan gran parte de las regiones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia y, en menor medida, las regiones de Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk. Ciudades como Bajmut y Toretsk (en la región de Donetsk) se encuentran en ruinas. Seis millones de ucranianos se refugian en el exterior y la guerra se concentra en la región de Donbás que, alguna vez, fue uno de los centros industriales de Ucrania.

Precisamente, el territorio es lo que mantiene a las partes alejadas de un acuerdo de paz. Para aceptar el alto al fuego que propone Ucrania, Rusia exige a Zelenski ceder el control de la región ucraniana de Donetsk, pero este se opone.

Ucrania ha recibido, desde el inicio de la guerra, 234.000 millones de dólares en ayudas de la Unión Europea y 115.000 millones de dólares de los Estados Unidos, al igual que maquinaria y municiones. Sin embargo, reconstruir sus ciudades tiene un costo aproximado de 558.000 millones de dólares.