Nicolás Arrieta rompió el silencio y reveló quién podría ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026

De manera inesperada para varios seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Nicolás Arrieta se convirtió en el nuevo eliminado el pasado domingo 22 de febrero.

El reconocido youtuber se había perfilado como uno de los participantes favoritos, pero tan solo recibió el 7.72% de los votos y fue superado por Alexa Torrex, Karola, Alejandro Estada, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Tras su salida de la 'casa más famosa de Colombia', Nicolás Arrieta aseguró que la experiencia le cambió la vida y que se siente orgulloso de la persona que es en la actualidad.

Asimismo, manifestó que extrañará a cada uno de sus compañeros y, en una entrevista con Pulzo, reveló quién, desde su punto de vista, podría ser el nuevo ganador de La Casa de los Famosos Colombia.

¿Quién podría ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto aseguró Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, tras su lectura del juego, manifestó cuáles son los dos participantes que le gustaría que ganaran La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Sin embargo, también indicó que hay una tercera participante que ha tomado mucha fuerza.

"Que me gustaría que ganara, Eidevin. Yo sé que él no interactúa mucho, pero es una persona tan tierna y que se preocupaba por mí. Además, 'Campanita' también, aunque sé que es muy quieto, es muy empático. Yo diría: 'dénselo a ellos que se lo han luchado y guerreado'", puntualizó Nicolás Arrieta.

"Ahora, que yo crea que se lo va a ganar, Alexa, pero eso puede cambiar en un segundo. Ella también se lo merece y ese es mi top 3. Es una pelada que levantó a su familia, que es una berraca, que se puso a estudiar, que viene de un origen muy humilde y que se conoce el programa y se leyó todo el reglamento", añadió el youtuber.

¿A quién dejó nominado Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de que Carla Giraldo reveló el veredicto, Nicolás Arrieta tomó la decisión con calma, agradeció por la oportunidad y dejó en la placa a Alejandro Estrada.

Es así como, en caso de no salvarse a lo largo de la semana, Alejandro tendrá que volver a ingresar a la sala de eliminación el próximo domingo.