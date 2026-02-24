CANAL RCN
Tendencias

Nicolás Arrieta rompió el silencio y reveló quién podría ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026

El youtuber habló de sus favoritos y explicó sus argumentos tras su sorpresiva salida de la 'casa más famosa del país'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

De manera inesperada para varios seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Nicolás Arrieta se convirtió en el nuevo eliminado el pasado domingo 22 de febrero.

El reconocido youtuber se había perfilado como uno de los participantes favoritos, pero tan solo recibió el 7.72% de los votos y fue superado por Alexa Torrex, Karola, Alejandro Estada, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia

Tras su salida de la 'casa más famosa de Colombia', Nicolás Arrieta aseguró que la experiencia le cambió la vida y que se siente orgulloso de la persona que es en la actualidad.

Asimismo, manifestó que extrañará a cada uno de sus compañeros y, en una entrevista con Pulzo, reveló quién, desde su punto de vista, podría ser el nuevo ganador de La Casa de los Famosos Colombia.

¿Quién podría ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto aseguró Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, tras su lectura del juego, manifestó cuáles son los dos participantes que le gustaría que ganaran La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Sin embargo, también indicó que hay una tercera participante que ha tomado mucha fuerza.

"Que me gustaría que ganara, Eidevin. Yo sé que él no interactúa mucho, pero es una persona tan tierna y que se preocupaba por mí. Además, 'Campanita' también, aunque sé que es muy quieto, es muy empático. Yo diría: 'dénselo a ellos que se lo han luchado y guerreado'", puntualizó Nicolás Arrieta.

"Ahora, que yo crea que se lo va a ganar, Alexa, pero eso puede cambiar en un segundo. Ella también se lo merece y ese es mi top 3. Es una pelada que levantó a su familia, que es una berraca, que se puso a estudiar, que viene de un origen muy humilde y que se conoce el programa y se leyó todo el reglamento", añadió el youtuber.

¿A quién dejó nominado Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de que Carla Giraldo reveló el veredicto, Nicolás Arrieta tomó la decisión con calma, agradeció por la oportunidad y dejó en la placa a Alejandro Estrada.

Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026
RELACIONADO

Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026

Es así como, en caso de no salvarse a lo largo de la semana, Alejandro tendrá que volver a ingresar a la sala de eliminación el próximo domingo.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Es una situación crítica": preocupante predicción de Mhoni Vidente

Viral

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo

Redes sociales

“Reír o llorar”: La Liendra y Dani Duke sufren percance en la boda de Jhonny Rivera

Otras Noticias

Inseguridad

VIDEO | Cámaras ficharon a un mismo delincuente dedicado a robar a conductores de buses en el centro de Medellín

Transportadores denuncian que no solo enfrentan atracos, sino también amenazas y extorsiones.

Pasaporte

Así quedaron los nuevos precios del pasaporte tras cambios en 2026

Tras conocerse las modificaciones hechas en este documento, así quedó su precio para los colombianos.

Independiente Medellín

Medellín vs. Liverpool, vuelta de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Artistas

Murió un legendario actor de cine y televisión: desgarrador mensaje de su familia

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?