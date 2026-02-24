CANAL RCN
Deportes

Confirman revancha entre Mayweather vs. Pacquiao: fecha y dónde ver en vivo

Floyd Mayweather se volverá a medir con Manny Pacquiao en una revancha de la ‘Pelea del siglo’.

Mayweather
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
11:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El boxeo mundial volverá a detenerse el próximo 19 de septiembre cuando el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao se enfrenten en Las Vegas en un combate profesional que servirá como revancha de su histórica pelea de 2015. A sus 49 y 47 años, respectivamente, ambos íconos regresarán al centro de la escena en un duelo que despierta nostalgia, expectativa y debate en partes iguales.

La plataforma Netflix confirmó este lunes que retransmitirá el evento a nivel global para sus más de 325 millones de suscriptores, marcando un nuevo paso en su incursión en el deporte en vivo. El combate se celebrará en el moderno Sphere, recinto inaugurado en 2023 que hasta ahora ha sido utilizado principalmente para conciertos y experiencias audiovisuales. Será la primera vez que este escenario albergue una pelea de boxeo profesional.

Hakimi será juzgado por violación en Francia
RELACIONADO

Hakimi será juzgado por violación en Francia

Once años después de la “Pelea del Siglo”

En 2015, Mayweather y Pacquiao protagonizaron uno de los eventos más lucrativos en la historia del deporte. Aquella noche, el estadounidense se impuso por decisión unánime en un combate que rompió récords con 4,6 millones de compras bajo el sistema de pago por visión y una recaudación estimada superior a los 600 millones de dólares.

Sin embargo, el espectáculo dejó sensaciones encontradas entre los aficionados, que esperaban un intercambio más explosivo. Desde entonces, los rumores sobre una posible revancha nunca desaparecieron del todo y se intensificaron recientemente tras el anuncio de Mayweather sobre su regreso al boxeo profesional este año. El invicto estadounidense se retiró en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias sin derrotas, aunque posteriormente participó en varias exhibiciones.

Trayectorias vigentes y ambición intacta

Pacquiao, excampeón mundial en ocho categorías diferentes, volvió a la actividad en julio de 2025 tras cuatro años de retiro y dejó una buena impresión al empatar frente a Mario Barrios, monarca welter del CMB. El filipino acumula 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates en su carrera profesional.

De primer nivel: así es el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla
RELACIONADO

De primer nivel: así es el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla

Ambos ya calentaron el ambiente con declaraciones cruzadas. Pacquiao aseguró que los aficionados “se merecen esta revancha” y prometió un espectáculo aún mayor, mientras que Mayweather anticipó que el desenlace será el mismo que hace once años.

La expectativa es enorme. Más allá de la edad de los protagonistas, el reencuentro de dos leyendas en un escenario futurista y con transmisión global gratuita para suscriptores convierte la cita en uno de los eventos deportivos más llamativos del año.

Se definen los clasificados: partidazos de Champions League este martes 24 de febrero
RELACIONADO

Se definen los clasificados: partidazos de Champions League este martes 24 de febrero

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

Bayern Múnich y Luis Díaz ya tienen rival en las semifinales de la Copa de Alemania

PSG

Hakimi será juzgado por violación en Francia

Selección Colombia

De primer nivel: así es el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla

Otras Noticias

Pensiones

Afiliados a fondos de pensión tendrán indemnización por esta razón: Corte dio la orden

El alto tribunal dio la orden a Colpensiones y los fondos privados.

Sociedad de Activos Especiales

Contraloría encontró deficiencias en los contratos de arrendamiento de bienes a cargo de la SAE

De acuerdo con el órgano de control, no incluían pólizas, se aplicaban descuentos improcedentes y, en algunos casos, se subarrendaban las propiedades sin autorización.

Artistas

"Pensé que podría perder mi dedo": preocupación por la salud de reconocido músico que vivió más de 16 años en Colombia

Ucrania

Se cumplen cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania: este en un balance general del conflicto

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?