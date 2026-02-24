Confirman revancha entre Mayweather vs. Pacquiao: fecha y dónde ver en vivo

El boxeo mundial volverá a detenerse el próximo 19 de septiembre cuando el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao se enfrenten en Las Vegas en un combate profesional que servirá como revancha de su histórica pelea de 2015. A sus 49 y 47 años, respectivamente, ambos íconos regresarán al centro de la escena en un duelo que despierta nostalgia, expectativa y debate en partes iguales.

La plataforma Netflix confirmó este lunes que retransmitirá el evento a nivel global para sus más de 325 millones de suscriptores, marcando un nuevo paso en su incursión en el deporte en vivo. El combate se celebrará en el moderno Sphere, recinto inaugurado en 2023 que hasta ahora ha sido utilizado principalmente para conciertos y experiencias audiovisuales. Será la primera vez que este escenario albergue una pelea de boxeo profesional.

Once años después de la “Pelea del Siglo”

En 2015, Mayweather y Pacquiao protagonizaron uno de los eventos más lucrativos en la historia del deporte. Aquella noche, el estadounidense se impuso por decisión unánime en un combate que rompió récords con 4,6 millones de compras bajo el sistema de pago por visión y una recaudación estimada superior a los 600 millones de dólares.

Sin embargo, el espectáculo dejó sensaciones encontradas entre los aficionados, que esperaban un intercambio más explosivo. Desde entonces, los rumores sobre una posible revancha nunca desaparecieron del todo y se intensificaron recientemente tras el anuncio de Mayweather sobre su regreso al boxeo profesional este año. El invicto estadounidense se retiró en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias sin derrotas, aunque posteriormente participó en varias exhibiciones.

Trayectorias vigentes y ambición intacta

Pacquiao, excampeón mundial en ocho categorías diferentes, volvió a la actividad en julio de 2025 tras cuatro años de retiro y dejó una buena impresión al empatar frente a Mario Barrios, monarca welter del CMB. El filipino acumula 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates en su carrera profesional.

Ambos ya calentaron el ambiente con declaraciones cruzadas. Pacquiao aseguró que los aficionados “se merecen esta revancha” y prometió un espectáculo aún mayor, mientras que Mayweather anticipó que el desenlace será el mismo que hace once años.

La expectativa es enorme. Más allá de la edad de los protagonistas, el reencuentro de dos leyendas en un escenario futurista y con transmisión global gratuita para suscriptores convierte la cita en uno de los eventos deportivos más llamativos del año.