“Hay que ser sincero”: hijo de Sandra Muñoz confrontó a Juan David

Como siempre, los capítulos del domingo en La casa de los Famosos deja varias reacciones en el televidente porque se presenta una nueva visita a la casa y un nuevo eliminado.

En esta ocasión, José Miel se despidió de la casa más famosa de Colombia en una votación reñida que disputó con Nataly Umaña y Juan David, quienes fueron salvados por el público.

Sin embargo, antes de que esto sucediera, se dio la visita de Julián, el hijo de Sandra Muñoz, quien ingresó a la casa en medio de la dinámica de los ‘congelados’. Llegó con flores y unos dulces para su madre, además de unas palabras que le dejaron un parte de tranquilidad.

“Sigue demostrando esa mujer valiente y amorosa que eres. Gracias por ser la mejor mamá, todo está bien afuera y sigue enfocado en lo tuyo, tienes que tener a tu lado a gente que trate como una reina. Te amo con mi vida”, inició Julián.

Luego aprovechó que Juan David estaba al lado de su madre para dejar un mensaje contundente, pues cabe recordar que en los últimos capítulos el modelo antioqueño se ha visto bastante amoroso con Sandra Muñoz, algo en lo que no estaría de acuerdo Julián.

“Panita algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser sincero y honesto, hay que estar puesto para una cosa y no para todo el mundo, el que se enfoca en diez cosas a la final no logra hacer nada”, le dijo seriamente Julián.