¿Jardines bajo los puentes? La nueva estrategia con la que planean embellecer Bogotá

Los puentes de la avenida Boyacá con calle 127 y con avenida el Rincón-Tabor, próximamente, estarán sobre jardines de manto de María, capuchina, algodoncillo, salvia bogotana, salvia del Sumapaz, salvia granadina (microphylla), chinchimaní, suelda con suelda morada, anredera, cinta liriope y pasifloras.

Se trata de una iniciativa del Jardín Botánico y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para embellecer la ciudad y fusionar desarrollo con cuidado ambiental.

Un proyecto que es pionero en la región:

El proyecto apodado “Columnas verdes” busca integrar la naturaleza con la infraestructura en un momento en el que distintos frentes de obra se desarrollan en la ciudad: más de 1.200 a octubre del 2025.

Según María Claudia García, directora del Jardín Botánico de Bogotá, “Este proyecto es pionero en entornos netamente urbanos. Mezcla la técnica tradicional de la jardinería con la de los muros verdes y busca mejorar la conectividad ecológica y beneficiar a los polinizadores”.

Con especies nativas buscan transformar el gris de la ciudad en verde:

De las plantas que forman los nuevos jardines, al menos siete pertenecen a especies nativas. Además, 11 columnas, que abarcan un área de 124,9 metros cuadrados, fueron transformadas con jardines biodiversos:

Según explicó Diana Castro, ingeniera agrónoma del equipo de jardinería del Jardín Botánico, “para las columnas de los tres puentes de la Boyacá con 127 seleccionamos varias especies que no hicieron parte del primer proyecto. Esto se debe a que la zona presenta condiciones de luz, viento y contaminación diferentes”.

Pero eso no es todo. “El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) instaló mallas plásticas de dos metros de alto en las columnas para que las especies enredaderas puedan treparse y también ayudó con la adecuación de suelo y nos suministró la tierra abonada”.

En total: “1.279 plantas de 11 especies conforman esta nueva cobertura vegetal: 94 mantos de María, 66 capuchinas, 74 anrederas, 97 algodoncillos, 41 salvias granadina, 41 chinchimanís, 137 sueldas con sueldas, 44 salvias bogotanas, 247 salvias de Sumapaz, 416 cintas y 22 pasifloras”.