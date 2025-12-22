Nequi compensará a usuarios con 'regalo de Navidad' tras caídas de la app

Durante el mes de diciembre, miles de usuarios de Nequi que usan esta billetera digital para sus pagos cotidianos, se vieron afectados por fallas que ha presentado la aplicación, justo en una época del año marcada por alta actividad comercial.

En redes sociales, los usuarios se quejaron al ver que se frustraron algunas de sus compras navideñas y pago de obligaciones durante este mes, razón por la cual desde Nequi tomaron decisiones de cara a lo que serán las celebraciones de Navidad y Fin de Año.

La tarjeta que Nequi entregó como respuesta a las caídas

Tras los reclamos, Nequi anunció la entrega de una tarjeta Visa como medida de compensación, según información divulgada por Valora Analitik. El producto permite realizar pagos en comercios físicos y digitales utilizando el saldo de la cuenta, sin necesidad de ingresar a la aplicación, lo que funciona como un respaldo cuando la app presenta fallas.

Según la información difundida por la plataforma, la tarjeta funciona como débito, no tiene cuota de manejo y no requiere estudio de crédito. Al estar respaldada por Visa, puede utilizarse en comercios nacionales e internacionales, ampliando las opciones de pago frente a interrupciones técnicas.

Nequi recomendó a los usuarios activar la tarjeta y mantener sus datos actualizados, además de seguir prácticas básicas de seguridad.

Aunque Nequi aseguró que los recursos y los datos personales no estuvieron en riesgo, el problema principal fue la falta de acceso oportuno al servicio. En redes sociales, los reclamos se multiplicaron, con usuarios señalando que dependían exclusivamente de la aplicación para movilizar su dinero y que no contaban con alternativas inmediatas durante las caídas.