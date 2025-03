Mateo 'Peluche' se fue de frente contra Melissa: la llamó "entrometida" en su relación con Norma

Este miércoles, los participantes de la Casa de los Famosos vivieron momentos de tensión y nerviosismo con una nueva gala de nominación. En esta oportunidad, los integrantes del reality tuvieron que afrontar una nueva dinámica por parte de El Jefe que dejó varios nuevos nombres en placa.

Además de ello, los participantes participaron a una actividad que dejó varias discordias entre algunos de ellos.

En esta oportunidad, Mateo Varela, más conocido como 'Peluche' y Norma Nivia, vivieron una tensa situación que llevó al creador de contenido a perder los papeles e incluso, arremeter contra otros compañeros de la casa.

Mateo arremetió contra Melissa en medio de discusión con Norma

Todo se dio luego de la actividad donde cada participante debía confrontar a sus compañeros y decirles un defecto y una virtud.

Cuando Norma Nivia pasó, Mateo sorprendió al sacarle varios defectos, algo que generó revuelo en otros participantes como Melissa quien no estuvo de acuerdo con los comentarios del hombre.

Los señalamientos de Mateo contra Norma, hicieron que la actriz se molestara en gran medida y arremetiera contra su pareja.

Al presentarse esta situación, Mateo perdió los cabales y arremetió contra Melissa, asegurando que ella echó "cizaña' y que es una "entrometida" en la relación.

"Solo tú y al parecer los cizañeros de allá abajo lo vieron mal. Yo no lo hice con ánimo de ofenderte y no quiero que sea tema de nadie. Ya no más con esas dinámicas", dijo Mateo.

Y agregó: "Yo sé que te sentiste mal, Melissa es demasiado entrometida y ella te pone a pensar cosas".

Ante esto, Melissa también tuvo una charla con Norma y aseguró que ella no tenía la culpa, pues los comentarios fueron por parte de él en la dinámica y que todos en la casa se dieron cuenta.

La placa de nominados tuvo fuerte remezón

Además de las discordias, la Casa de los Famosos sufrió este miércoles grandes movimientos en la placa.

El Jefe sorprendió a los famosos con una nueva dinámica donde se formaron parejas para luego decidir entre los dos, quien iba a ir a la placa y quien se salvaba.

Bajo este panorama, la casa quedó con Mateo Varela, Camilo Trujillo, José Rodríguez, Melissa Gate, Flaco Solórzano, Negro Salas y Lady Tabares, como los sentenciados que están en riesgo de eliminación de cara al domingo.

La Casa de los Famosos Colombia 2025 sigue sorprendiendo con giros inesperados que ponen a prueba las relaciones y estrategias de los participantes. Los seguidores del programa pueden continuar viendo cada capítulo a través de la app oficial y la señal en vivo del Canal RCN.