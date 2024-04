En la Casa de los Famosos se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante la noche de cine

En la noche de este martes 9 de abril se vivieron momentos muy tensos en la Casa de los Famosos luego de la dinámica de ‘la noche de cine’ en la que los participantes tuvieron la oportunidad de ver los mejores momentos de la semana y cómo algunos hablaban a las espaldas de los otros, lo que causó furia en varios.

El que inicialmente se pensaba que era un momento de relajación terminó convirtiéndose en una película de terror. Los protagonistas eran ellos mismos y uno a uno fueron entrando en una trama con alto grado de tensión.

Noche de cine en la Casa de los Famosos

En las escenas se pudieron ver escenas muy polémicas en las que algunos participantes hablaban de otros e incluso de sus familiares, lo que llevó a que se hicieran reclamos y todo se saliera de control.

Luego de un cruce entre Julián Trujillo y ‘La Segura’, Martha Isabel Bolaños quien se sumó a la discusión y a partir de ese momento todo fueron insultos y poco respeto entre los participantes.

Cruce de La Segura y Matha Bolaños

‘La Segura’ calificó de “estúpido” al actor, lo que hizo que Martha Isabel Bolaños reaccionara preguntando “¿estúpido quién?”.

“Él [Julián]. Yo no soy como vos que hablas a las espaldas, morronga“, le respondió ‘La Segura’ a la reconocida actriz.

Martha Isabel Bolaños no se quedó callada y le respondió de manera contundente a La Segura: “Morronga vos, asolapada. Cree que con ese tonito de seguridad va a tramar… No, mija, ya no le compro nada”, a lo que ‘La Segura’ le dijo: “¿Acaso te he dicho que me compres algo?”.

La fuerte discusión entre dos de las participantes que más controversia generan en la competencia se ha hecho viral en redes sociales y muchos aficionados toman partida.

Minutos después de la discusión, ‘La Segura’ se desahogó contra la actriz y le dijo a las cámaras: “Me da mucha rabia, que se metan con todo menos con eso, y que no me lo diga en la cara. A qué más se refiere con un discurso de seguridad… Que ella no me lo compra, que no me cree, me vale mierda, no soy un mercado de pulgas para venderle”.