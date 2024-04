Conmovedor: La Segura contó el duro problema que tiene con su papá

La Segura fue la concursante que más votos recibió por parte del público. Un poco más de 4 millones de votos fueron suficiente para quedarse en la Casa de los Famosos.

No obstante, más allá de su salvación, Natalia Segura fue protagonista en el capítulo de la noche del domingo porque antes de la gala de eliminación, estuvo en la ‘Línea de Vida’, sección especial en La Casa de los Famosos donde hablan sobre los acontecimientos más importantes de la vida personal de cada uno de los participantes.

La Segura reveló detalles de su vida personal

Cabe recordar que La Segura divide su vida en dos, cuya marca se da en el 2013, cuando fue víctima de dos impactos de bala que por poco acaban con su vida.

“En muchas partes de la vida me hizo falta mi papá. Él era mi héroe desde chiquita, hasta que después se convirtió en el villano de mi vida, pero gracias a Dios tuve una mamá y una abuela que dieron toda la vida por mí. Hoy soy lo que soy gracias a ellas”, inició Natalia.

Luego habló de la tragedia de la que fue víctima. “23 de noviembre del 2013, fue una de las primeras cosas que marcó mi vida; fui impactada por dos balas a causa de un atentado y cambió completamente mi vida, quedé sin la movilidad de mis piernas por completo. Lo primero que le dije a Dios era que, si no regresaba la movilidad en mis piernas, me quitaba la vida. Sentí que no había nada”.

El problema de La Segura con su padre

“Amo a mi papa, pero creo que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle que un día me haya mandado una nota de voz y me dijera que ojalá quedara cuadripléjica, ¿Cómo un padre le dice eso a su hija?”, comentó la creadora de contenido en medio del llanto.

Le puede interesar: Sandra Muñoz fue eliminada de La Casa de los Famosos

Finalmente, ella cuenta que Dios le hizo un milagro y luego de siete meses de sufrimiento, donde incluso pensó en quitarse la vida, pudo volver a caminar. La Segura también agradeció la llegada de Ignacio Baladán, su novio, a su vida.