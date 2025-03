Yina Calderón estalló contra Karina García en La Casa de los Famosos: "conveniente"

La convivencia en La Casa de los Famosos se ha visto sacudida por un nuevo enfrentamiento, esta vez protagonizado por Yina Calderón y Karina, quienes protagonizaron una acalorada discusión que da muestras de los conflictos que se viven en las 'Chicas Fuego'.

El motivo de la discordia: la creciente cercanía de Karina con Melissa, una situación que Yina no está dispuesta a tolerar.

Como es sabido, desde su ingreso a la casa, Yina Calderón ha dejado clara su postura frente a Melissa, con quien mantiene una notoria rivalidad. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Yina notó que Karina, a quien consideraba su aliada, comenzó a mostrarse amigable con Melissa.

Fuerte reclamo de Yina a Karina

En una conversación que se llevó en el baño de la Casa de los Famosos, Yina fue contundente y le reclamó a una de sus amigas.

"¿Meli? ¿Cuál Meli? Yo no te la estoy montando. Es que de pronto el problema sí es mío y soy yo la que no comparte esa forma de actuar. Yo no quiero estar en un equipo donde alguien (Karina) actúe de esa forma conveniente", dijo Yina.

Ante este reclamo, Karina no dudó en contestarle y aseguró que su cercanía con Melissa no es por conveniencia, sino por llevar una buena convivencia dentro de la casa.

“Uy, Yina, yo no lo puedo creer. Qué tristeza… Dios conoce mi corazón y sabe cuáles son mis verdaderas intenciones. Aquí es imposible fingir, tener máscaras… Todas le hablan aquí (a Melissa), ¿por qué me la montan solo a mí”, dijo la modelo.

Este no es el primer enfrentamiento que tiene Yina con integrantes de su equipo, pues en ocasiones anteriores ya había tenido disputas con Lady Tabares y La Toxi Costeña.

¿Qué pasará este miércoles en la Casa de los Famosos?

Como ya la mayoría de los participantes se encuentran nominados, la actividad que se llevará a cabo consistirá en que todos tendrán que votar para sacar a una persona de la placa y salvarla.

En ese orden de ideas, finalmente obtendrá el beneficio la persona que más votos reciba en toda La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Habrá estrategias? ¿Quién será el participante que dejará de estar en riesgo de eliminación? Usted puede ser testigo de todo lo que ocurrirá conectándose con la pantalla del Canal RCN o con la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.