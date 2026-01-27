CANAL RCN
Tendencias

“Me tomé el tiempo suficiente”: Karina García habló sobre su nuevo romance con Kris R

La modelo antioqueña rompió el silencio sobre su situación sentimental y habló sobre la millonaria cuenta que pagó el cantante en una fiesta.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 27 de 2026
02:52 p. m.
El mundo del entretenimiento se encuentra consternado ante los más recientes videos protagonizados por Karina García y el cantante Kris R, quienes fueron vistos en los últimos días compartiendo juntos en eventos, conciertos, discotecas, entre otros espacios.

Por esto, ante la más reciente visita de la modelo al Canal RCN, uno de los periodistas del programa Mañana Express decidió romper el silencio y preguntarle a la antioqueña sobre su vida sentimental y las inéditas imágenes que ya han generado amplios debates en redes.

Karina García habla sobre Kris R

La exparticipante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia habló sobre dichos videos ya que, en un primer momento, manifestó que se trataba de clips hechos con Inteligencia Artificial. No obstante, desmintió que dichos videos fueran falsos ya que aseguró que, pese a que no está enamorada, se siente bien al estar conociendo al artista.

“Es muy pronto para decir que estoy enamorada, pero estoy conociendo a alguien y me siento bien. Yo soy chica urbana, me encantan los artistas, me encanta ver a un hombre en un escenario y admirarlo. Pero pocos entienden esa vibra”, explicó.

Así mismo, se refirió a una presunta cuenta de cobro que circuló en redes sociales en donde, al parecer, se trataba de los gastos que tuvo el cantante Kris R durante una noche de fiesta en compañía de la modelo.

Fue así como la mujer aclaró que sí se trataba de una cuenta real que incluso llegó a superar los $100.000.000. Finalmente, habló sobre el tiempo que se tomó para vivir su soltería y sentirse nuevamente feliz.

“Yo soy una mujer soltera desde hace cinco meses, me tomé el tiempo suficiente para estar conmigo. No se empeliculen tanto porque no sé qué va a pasar. Por ahora lo más importante es que yo me sienta feliz”, finalizó.

Karina García es vista con Kris R y genera críticas

Por supuesto, las redes sociales se han convertido en la principal mesa de debate en donde cientos de fanáticos dieron su opinión con respecto a la nueva relación de la mujer.

Pese a que algunos manifestaron su alegría por ver a la modelo con un artista, otros manifestaron que “no se tomó el tiempo” necesario tras haber finalizado su relación con Andrés Altafulla.

