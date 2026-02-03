No para la tensión: pareja de Alexa Torrex volvió a enviarle POLÉMICO mensaje a Juanda Caribe, de La Casa de los Famosos

El domingo 1 de marzo volvió a vivirse una jornada llena de tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Antes de que los participantes que estaban en riesgo de eliminación conocieran el veredicto, en el que, finalmente, Lorena Altamirano tuvo que abandonar la competencia, se llevaron a cabo los respectivos posicionamientos.

Y, durante esa dinámica, Juanda Caribe volvió a tener un fuerte cruce de palabras con Alexa Torrex y le dejó claro que instauró una demanda contra Jhorman Toloza, su pareja, y que en el mundo exterior continuará enfrentándolo.

Por lo tanto, tras lo ocurrido, Jhorman Toloza se volvió a pronunciar en sus redes sociales y envió un mensaje 'picante' para Juanda Caribe. ¿Cuál fue?

Este fue el polémico mensaje que Jhorman Toloza, la pareja de Alexa Torrex, le envió a Juanda Caribe

En medio de la discusión entre Juanda Caribe y Alexa Torrex, el humorista y creador de contenido dio a entender que, desde su punto de vista, Jhorman Toloza no tenía carácter.

Fue así como, a través de una historia de Instagram, la pareja de Alexa Torrex respondió lo siguiente:

"Prefiero ser un huev*** y tenerlos bien puestos, que ser un pollerón", comenzó escribiendo Jhorman Toloza.

"Yo con mis 'huevos' y tú con tus tangas", añadió.

Alexa Torrex se encuentra en placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de que se conoció que Lorena Altamirano era la nueva participante eliminada en La Casa de los Famosos Colombia 2026, la pareja del 'Flaco' Solórzano decidió dejar nominada a Alexa Torrex.

Su argumento fue que le pareció que la cantante y actriz falló al no participar en la última prueba de presupuesto y que puso en riesgo la alimentación de los demás participantes.

En consecuencia, en caso de que Alexa Torrex no logre salvarse a lo largo de la semana, deberá ingresar nuevamente a la sala de eliminación.