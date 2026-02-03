CANAL RCN
Tendencias

No para la tensión: pareja de Alexa Torrex volvió a enviarle POLÉMICO mensaje a Juanda Caribe, de La Casa de los Famosos

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, se pronunció en sus redes sociales.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
04:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo 1 de marzo volvió a vivirse una jornada llena de tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Antes de que los participantes que estaban en riesgo de eliminación conocieran el veredicto, en el que, finalmente, Lorena Altamirano tuvo que abandonar la competencia, se llevaron a cabo los respectivos posicionamientos.

El ‘Jefe' de La Casa de los Famosos interviene en contundente polémica entre Juanda y Alexa
RELACIONADO

El ‘Jefe' de La Casa de los Famosos interviene en contundente polémica entre Juanda y Alexa

Y, durante esa dinámica, Juanda Caribe volvió a tener un fuerte cruce de palabras con Alexa Torrex y le dejó claro que instauró una demanda contra Jhorman Toloza, su pareja, y que en el mundo exterior continuará enfrentándolo.

Por lo tanto, tras lo ocurrido, Jhorman Toloza se volvió a pronunciar en sus redes sociales y envió un mensaje 'picante' para Juanda Caribe. ¿Cuál fue?

Este fue el polémico mensaje que Jhorman Toloza, la pareja de Alexa Torrex, le envió a Juanda Caribe

En medio de la discusión entre Juanda Caribe y Alexa Torrex, el humorista y creador de contenido dio a entender que, desde su punto de vista, Jhorman Toloza no tenía carácter.

Fue así como, a través de una historia de Instagram, la pareja de Alexa Torrex respondió lo siguiente:

"Prefiero ser un huev*** y tenerlos bien puestos, que ser un pollerón", comenzó escribiendo Jhorman Toloza.

"Yo con mis 'huevos' y tú con tus tangas", añadió.

Alexa Torrex se encuentra en placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de que se conoció que Lorena Altamirano era la nueva participante eliminada en La Casa de los Famosos Colombia 2026, la pareja del 'Flaco' Solórzano decidió dejar nominada a Alexa Torrex.

¡No se guardó nada! Así reaccionó la esposa de Juanda Caribe tras la polémica con Alexa Torrex en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

¡No se guardó nada! Así reaccionó la esposa de Juanda Caribe tras la polémica con Alexa Torrex en La Casa de los Famosos

Su argumento fue que le pareció que la cantante y actriz falló al no participar en la última prueba de presupuesto y que puso en riesgo la alimentación de los demás participantes.

En consecuencia, en caso de que Alexa Torrex no logre salvarse a lo largo de la semana, deberá ingresar nuevamente a la sala de eliminación.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia

Yeison Jiménez

“Eres muy fuerte”: conmovedor mensaje de Lina Jiménez a su sobrina menor por su cumpleaños

Viral

Luisa Castro confesó su sueño de ser madre en medio de su relación con Westcol

Otras Noticias

Donald Trump

Presidente Trump revela sus cuatro objetivos tras atacar a Irán

En el tercer día desde que estalló el conflicto, el presidente estadounidense insiste en que Irán no puede contar con armamento nuclear.

Fiscalía General de la Nación

Dos hombres fabricaban y comercializaban explosivos en una vivienda de Bogotá: ya fueron judicializados

En su lugar de trabajo fueron encontrados elementos bélicos y planos artesanales que pertenecerían a fuertes militares.

Fútbol internacional

¡Tremendo GOLAZO al 'estilo James Rodríguez' le está dando la vuelta al mundo! VIDEO

Finanzas personales

Dueños de gatos en conjuntos residenciales tendrán dura multa: ley es muy estricta

Ibagué

Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023