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“La Buena”: Carín León estrena nueva canción y abre etapa clave en su carrera

Carín León inicia una nueva etapa con el lanzamiento de “La Buena”, una canción que marca el comienzo del año más ambicioso de su carrera y su expansión internacional.

Carin León
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 24 de 2026
12:42 p. m.
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Carín León arranca el año más ambicioso de su carrera con nueva música, giras internacionales y una etapa artística que promete marcar un antes y un después en la música mexicana. El cantante presentó “La Buena”, un sencillo que ya genera conversación en plataformas digitales y redes sociales.

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La canción llega como el inicio de una nueva etapa para el artista, quien ha consolidado su nombre como una de las figuras más importantes del género regional mexicano a nivel global.

“La Buena”, el inicio de una nueva historia musical

El tema fue creado junto a un equipo de compositores integrado por Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres, quienes dieron vida a una historia de amor transformador. En la letra, el protagonista deja atrás una vida de excesos para comenzar una nueva etapa emocional.

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“Ahora todo es diferente porque encontré a la buena”, es una de las frases que mejor resume el espíritu del sencillo, que mezcla sentimiento, madurez y evolución personal.

La producción estuvo a cargo de Antonio Zepeda, quien mantuvo el sello característico de Carín León: un sonido con raíces mexicanas, pero con una identidad moderna y global que ha conquistado audiencias en todo el mundo.

Un lanzamiento que conecta con el mundo

El video oficial de “La Buena”, grabado en el desierto de Sonora y dirigido por Yerick Johnson, ha tenido una fuerte acogida en redes sociales. En menos de 24 horas superó 1,2 millones de reproducciones, demostrando el alcance internacional del artista.

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La portada del sencillo también ha llamado la atención, ya que fue capturada por el reconocido fotógrafo Mike Miller, conocido por trabajar con leyendas del hip-hop como Tupac Shakur y Snoop Dogg.

Con este lanzamiento, Carín León también enciende su esperado Tour Norteamérica 2026, que iniciará el 20 de mayo en Texas y lo llevará a escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y el BMO Stadium de Los Ángeles.

Además, el artista hará historia con presentaciones en Japón durante el Summer Sonic 2026 y se convertirá en el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, consolidando así un año que promete ser decisivo en su carrera.

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