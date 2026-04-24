“Cada día dueles más”: familia de Yeison Jiménez conmemora día clave para el artista

Tres meses han transcurrido tras el trágico accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez y cinco personas más de su equipo de trabajo, quienes han sido recordados por medio de sentidos homenajes y eventos conmemorativos para continuar con su trabajo y legado.

Sin embargo, un reciente mensaje, por parte de Lina Jiménez, ya es viral en redes ya que la mujer compartió un sentido carrusel de fotos con el que expresó su nostalgia ante la primera celebración por el cumpleaños de su progenitora sin su hermano.

Sentido mensaje hacia Yeison Jiménez

En las horas más recientes, la empresaria se tomó su cuenta oficial de Instagram para postear un sentido carrusel de fotografías con el que no solo compartió detalles de la celebración para su madre, sino recuerdos inéditos junto al caldense.

“Entonces empezaron a llegar las fechas especiales como el cumpleaños de nuestra madre y recuerdo cada festejo, cada risa en familia cuando éramos uno solo. Te extraño hermano, tu guerrera te ama y te llora todos los días (...) dice que no te supera y que espera el reencuentro contigo”, explicó.

Así mismo, reveló cómo se encuentra enfrentando la situación en familia por la pérdida para “aliviar” el dolor de su ausencia, pues exaltó que “cada día duele más”. Finalmente, dedicó unas palabras en honor a su madre.

“Gracias mamá por darnos la vida, por luchar por nosotros y por siempre estar en nuestras vidas. Te amamos, tu ángel desde el cielo te cuida. Feliz cumpleaños madrecita, eres una mujer muy fuerte”.

Día nacional de la música popular en Colombia

Por otro lado, Colombia se encuentra preparándose para celebrar el día nacional de la música popular con un concierto nunca antes visto, en el Movistar Arena, que reunirá a varios de los más grandes exponentes del género ranchero.

El evento no solo busca exaltar el talento nacional de los cantantes nacionales, sino hacer un amplio homenaje a artistas como Darío Gómez y Yeison Jiménez, quienes son considerados como dos de los más grandes exponentes que el gremio tuvo.