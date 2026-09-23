Pipe Bueno anunció el lanzamiento de su tercer álbum con emotivo video

Pipe Bueno ha generado gran conmoción entre su fanaticada al hacer oficial la fecha de lanzamiento de su nuevo disco ‘Aquí estoy yo’ con el que volverá cargado de nueva música y un prometedor estilo que, según el cantante, nunca antes había logrado.

El que será el tercer álbum de su carrera musical ya ha sido considerado por el vallecaucano como “el más especial”, pues en este nuevo trabajo el hombre habría explorado su lado más real y humano por medio de las más recientes vivencias que han marcado no solo su carrera, sino también su vida.

¿Cuándo saldrá el nuevo álbum de Pipe Bueno?

Tras 15 años, Andrés Felipe Giraldo Bueno compartió detalles de su nuevo proyecto musical que será lanzado el próximo 1 de octubre en todas las plataformas musicales disponibles. Pese a que el hombre ya había compartido detalles de lo que se verá en su nuevo proyecto, hasta ahora se ha hecho oficial el esperado lanzamiento.

Así mismo, el artista ha compartido, por medio de sus redes sociales, pequeños fragmentos de algunas de las canciones que estarán dentro de su álbum como parte de la promoción oficial del disco del cual todavía no se conoce el número exacto de melodías.

Pero una de las interpretaciones que más llamó la atención de sus fanáticos corresponde a la de su canción ‘Alma misionera’ en donde, por primera vez, el artista le habría dedicado una canción a Dios.

Al parecer, la realización de esta canción se habría construido de la mano junto al cantautor católico Héctor Tabo González, quien es ampliamente reconocido por sus alabanzas y sus mensajes de fe.

Por supuesto, las reacciones a este nuevo estilo musical ya han generado gran expectativa entre la fanaticada del hombre. Incluso algunos de sus colegas ya han expresado su entusiasmo por conocer detalles de lo que se encontrará allí.

¿De qué tratará el nuevo disco de Pipe Bueno?

Según las recientes declaraciones del cantante, en el podcast del actor Juan Pablo Raba, su nuevo disco revelará su lado más humano y explorará las nuevas enseñanzas que ha logrado adquirir durante la transformación espiritual y física por la que ha atravesado en los últimos meses.

“No hay que perderse para encontrar, para que los demás, a través de sabiduría divina que es diferente a la experiencia, puedan evitar ese camino. Sin embargo, también para aquel que lo pierde todo y toca fondo, para enseñarle que nunca es tarde para volver al padre”, explicó el artista en sus redes sociales.