Más problemas para Santa Fe y Millonarios: estos son los conciertos programados en El Campín en lo que resta de 2026

La disputa que se ha generado en las últimas horas entre el club Independiente Santa Fe y Sencia por el uso del estadio El Campín para la realización de conciertos o partidos de fútbol profesional ha despertado preocupación en varios sectores debido a los conciertos que están programados en el escenario deportivo para lo que resta del 2026.

Aunque el campeonato profesional apenas está pasando la mitad de su programación, es alta la probabilidad de que al menos alguno de los dos principales clubes de la capital, como lo son Millonarios y Santa Fe, clasifique a las instancias finales, por lo que sería inminente el cruce de fechas de los cuadrangulares finales con alguno de los conciertos programados.

¿Cuáles son los conciertos programados para lo que resta de 2026?

El concierto que está más próximo y por el que se generó el debate es el de la banda coreana BTS, que se presentará el 2 y 3 de octubre y cuyo montaje requiere casi 10 días en los que no se podrá usar el estadio.

El 24 de octubre será el turno de Fonseca; el 31 de octubre el reggaetonero Ryan Castro cantará para los bogotanos; los Tigres del Norte están programados para el 7 de noviembre; el Festival Megaland tiene fecha del 20 de noviembre; el evento de vallenato 'Juntos de Nuevo' se llevará a cabo el 21 de noviembre y Karol G, una de las artistas más importantes del mundo actualmente, tendrá una triple fecha el 4, 5 y 6 de diciembre.

Así las cosas, según la empresa encargada de manejar El Campín, los clubes ya deben tener conocimiento de estas fechas para buscar otras alternativas; sin embargo, la clasificación de los mismos a las instancias finales es algo que no se puede confirmar con antelación y en el que ambas partes deben llegar a un acuerdo para no incumplir con contratos comerciales, además de no afectar la parte deportiva y financiera de los equipos.

¿Cuándo se juegan los cuadrangulares finales de la Liga Betplay?

Aunque la programación completa de la Liga Betplay ha sufrido varios cambios debido a diferentes situaciones que han afectado al país, hasta el momento la fecha establecida para la última fecha de la fase regular es el jueves 12 de noviembre, por lo que, en teoría, los cuadrangulares deberían iniciar el fin de semana del 15 de noviembre.

Teniendo en cuenta que son seis fechas que se deben jugar cada 3 o 4 días, más el tiempo que se necesita para montar los escenarios de los conciertos, clubes y promotores enfrentarán un problema para ponerse de acuerdo y ceder el espacio a alguno de los dos.