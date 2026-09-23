Día Mundial del Perro Adoptado: más de 66 mil perros en Bogotá deambulan por las calles

El 23 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado, fecha que se ha convertido en la mejor oportunidad para realizar pedagogía sobre la tenencia responsable de las mascotas.

Sin embargo, esta práctica no es como cualquier otra ya que no todas las personas se encuentran dispuestas a asumir el reto de darle la bienvenida al hogar a un perrito abandonado o, en la gran mayoría de los casos, que fue maltratado.

Ante las alarmantes cifras que han revelado el número de perros en condición de calle en ciudades como Bogotá, expertos y rescatistas han hecho un llamado para exaltar la importancia de adoptar y algunos de los principales riesgos al comprar mascotas en criaderos ilegales.

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¿Cuál es la importancia de adoptar animales?

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en Bogotá son más de 66 mil los perros en condición de calle que deambulan por la capital. Pese a que desde la Alcaldía y la institución se han hecho jornadas de adopción, que en 2025 lograron hallar un hogar para más de 400 animales, todavía hay miles de animales a la espera de una segunda oportunidad para encontrar hogar.

Aunque no hay registros exactos que den cuenta sobre el número de fundaciones, hogares de paso, albergues o refugios para animales, las autoridades prevén que, tan solo en Bogotá, son miles de estos los que cuentan con animales que esperan ser adoptados por nuevas familias.

Además de esto, rescatistas también han expuesto otra problemática relacionada a la compra y venta de animales por parte de criaderos ilegales que no cumplen con las normas establecidas.

Según proteccionistas, son cientos de casos reportados en donde estos sitios, la mayoría clandestinos, someten a las hembras de raza a una reproducción forzada para adquirir la mayor cantidad de crías posibles.

“Ustedes no se imaginan la explotación tan bárbara que hay detrás de la compra de un animalito. Son mamás que tienen prácticamente más de cinco crías, mamás que mueren en los partos. Tomemos conciencia de que adoptar es la mejor opción”, aseguró Daniel Gongorita, proteccionista y rescatista de animales.

Abandono de animales de raza

Pese a que el abandono de perros se ha relacionado directamente a los criollos, cientos de caninos de raza también han sido maltratados y abandonados a su suerte en las calles del país.

Ante esta problemática, el concejal animalista Juan Jiménez Lara dio a conocer la historia de dos perritas de raza Shih Tzu que también conocieron el maltrato y el abandono. Pese a las deplorables condiciones por las que atravesaron, hoy ambas lograron tener una segunda oportunidad al ser adoptadas responsablemente por su nuevo dueño.

“Hoy, en el día del perro adoptado, queremos recordarte algo: adoptar también es una forma de cambiar y salvar vidas. Porque no importa su raza, su tamaño, su edad, su color o su historia, todos merecen un hogar en donde quedarse y ser amados para siempre”, aseguró el concejal Lara.