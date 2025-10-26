CANAL RCN
Las 10 preguntas que más hacen las mujeres a ChatGPT

¿Qué le preguntan las mujeres a ChatGPT? Estas son las inquietudes que más se repiten en todo el mundo.

ChatGPT las preguntas más comunes de las mujeres
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
02:28 p. m.
En la era de la inteligencia artificial, los asistentes virtuales se han convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas. Y entre ellas, las mujeres destacan por su curiosidad, cercanía y diversidad de temas al momento de interactuar con ChatGPT, la plataforma de conversación desarrollada por OpenAI que hoy es tendencia en todo el mundo.

Según los registros de uso y las tendencias globales de consultas, las preguntas más frecuentes de las mujeres hacia ChatGPT se mueven entre la autoexploración personal, las relaciones afectivas, el bienestar emocional, el crecimiento profesional y la belleza.

Las consultas más comunes de las mujeres con la IA

Entre las consultas más comunes están las relacionadas con el amor y las relaciones sentimentales. Muchas mujeres le preguntan a ChatGPT cómo superar una ruptura, cómo saber si alguien las ama realmente o cómo comunicar mejor sus emociones.

Frases como “¿Por qué me cuesta tanto soltar?” o “¿Cómo recuperar la confianza después de una traición?” aparecen constantemente en los registros de conversación.

Este tipo de preguntas reflejan una necesidad de escucha emocional sin juicio, algo que, según psicólogos, cada vez se busca más en la era digital. La inteligencia artificial, sin reemplazar la ayuda profesional, se ha convertido en un espacio seguro para quienes desean entender mejor sus sentimientos.

  • ¿Cómo puedo superar una ruptura amorosa sin perder mi autoestima?
  • ¿Cómo saber si una persona realmente me ama o solo está jugando conmigo?
  • ¿Qué rutina de cuidado facial me recomiendas según mi tipo de piel?
  • ¿Cómo puedo organizar mi tiempo si trabajo, estudio y tengo hijos?
  • ¿Qué puedo decir en una entrevista para causar buena impresión?
  • ¿Cómo fortalecer mi salud mental y manejar la ansiedad?
  • ¿Qué tipo de ropa me favorece según mi cuerpo?
  • ¿Cómo puedo empezar un emprendimiento desde casa con poco dinero?
  • ¿Por qué siempre termino atrayendo el mismo tipo de pareja?
  • ¿Cómo aprender a quererme más y dejar de compararme con los demás?

Belleza, estilo de vida y empoderamiento en las mujeres

Otro bloque de consultas está relacionado con el autocuidado, la imagen personal y la productividad. Miles de mujeres recurren al chatbot para pedir recomendaciones de rutinas de skincare, consejos de moda según su tipo de cuerpo o estrategias para organizar su tiempo.

También se destacan las preguntas sobre cómo lograr independencia económica o cómo emprender desde casa.

El uso de ChatGPT ha revelado que la inteligencia artificial ya no se percibe como algo lejano o técnico, sino como una herramienta cercana. En palabras simples, las mujeres le hablan al chatbot como a una amiga con conocimientos infinitos, capaz de orientar, escuchar y ofrecer datos útiles.

