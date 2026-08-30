Influencer pidio un iPhone 17 Pro Max por Temu y esto fue lo que le llegó

Una creadora de contenido mostró el resultado de una compra realizada en Temu tras pedir un iPhone 17 Pro Max. El video, ya supera los tres millones de reproducciones y acumula más de 100.000 interacciones.

El dispositivo llamó especialmente la atención por su apariencia: conserva elementos asociados al modelo de Apple, pero sus dimensiones son considerablemente menores. Esa particularidad llevó a los usuarios a ponerle nombres como “mini iPhone”, “iPhone 17 Pro Mini” y “17 Pro menos”.

Mujer pidió un iPhone 17 Pro Max por Temu

Según mostró la generadora de contenido, las mayores diferencias no estaban únicamente en el tamaño. Al encender el equipo, la interfaz intentaba reproducir la apariencia de iOS, pero varias de sus funciones mostraban elementos propios de un sistema muy similar a Android. Entre los ejemplos aparecen la cámara, la configuración y otras aplicaciones del teléfono.

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Esa característica dejó claro que el dispositivo mostrado en el video no correspondía a un iPhone 17 Pro Max original de Apple, pese a que su diseño exterior buscaba imitar al reconocido celular.

También hubo una primera señal antes de conocer el funcionamiento del aparato. La caja recibida por la creadora tenía un tamaño mucho menor al esperado para el empaque original del modelo.

¿Qué mostró la creadora en el video?

El contenido comenzó con la llegada de un paquete cuya presentación intenta reproducir la imagen de los teléfonos de Apple.

Dentro aparecía el celular de menor tamaño acompañado por una funda y otros accesorios. El conjunto daba la impresión de tratarse de una versión reducida del equipo que la compradora esperaba recibir.

La publicación permitió a los usuarios observar tanto el aspecto físico como algunos detalles del funcionamiento del aparato, lo que hizo que el contenido adquiriera rápidamente alcance en la plataforma.

Más allá del engaño o la sorpresa que generó la compra, el tamaño del dispositivo terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados.

¿Qué opinaron los usuarios sobre este “mini iPhone”?

Las reacciones se dividieron entre las bromas y quienes encontraron una posible utilidad para el aparato.

Mientras algunos usuarios se burlaron de sus dimensiones y propusieron distintos nombres para identificarlo, otros plantearon que podría ser una alternativa para niños pequeños que necesiten un teléfono inteligente destinado únicamente a tareas básicas.

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La discusión convirtió una compra particular en uno de los contenidos tecnológicos más comentados en TikTok, precisamente por la diferencia entre lo que aparentaba ser el equipo y lo que realmente mostraba al utilizarlo.