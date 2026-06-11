“De lo peor”: chefs hicieron contundentes críticas sobre los platos degustados en MasterChef

Un nuevo reto ha dejado estupefactos a los más fieles fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia, pues los jueces hicieron distintas críticas que generaron incertidumbre sobre el desempeño que todos los jugadores han tenido hasta el momento en la competencia.

Ante los contundentes comentarios, decenas de internautas también se han sumado a la discusión al manifestar que dichas aseveraciones no eran las adecuadas para calificar el trabajo de los participantes que se encuentran a punto de ingresar al top 10 del juego.

¿Qué pasó con los platos de MasterChef?

Los participantes tuvieron que preparar un plato libre, sin agendas guías para cocinar y con la despensa abierta. El requisito era sencillo, pues los chefs solicitaron que este hablara por sí solo ya que ellos no iban a saber de quién era el plato que iban a degustar.

La imaginación de todos los cocineros se apoderó de la cocina ya que varios de estos quisieron experimentar con recetas nuevas. No obstante, estuvieron acompañados de las dudas ya que estos no contaron con sus guías para evitar algunos de los errores más básicos en la cocina.

Por supuesto, las complicaciones empezaron a aparecer ya que algunos participantes tuvieron que correr contra el tiempo para lograr presentar sus recetas. Por otro lado, hubo quienes no se sintieron satisfechos con el trabajo realizado durante el reto.

Dicha preocupación fue manifestada por Claudia Bahamón, quien aseguró sentir incertidumbre por las preparaciones que la mayoría estaba preparando.

Duras críticas de los chefs

Las opiniones se dividieron entre platos buenos y otros que definitivamente resultaron nefastos para el paladar de los jueces. Este fue el caso de Sebastián Vega, pues los jueces aseguraron tener incluso temor por probar la preparación del actor.

“Perdieron la brújula, el norte, todo, yo no quiero probar esta vaina, han revelado a Margalida, lo peor de todo es que es muchísimo trabajo, que vaina tan mala y es de lo peor que hemos tenido aquí”, afirmaron los tres jueces.

Su preparación consistió en un pollo envuelto en un alga con carbón activado y un puré de manzana. Pero más allá de las críticas, los chefs manifestaron su preocupación por ver a los cocineros perder el norte en dicho punto del juego al no contar con sus agendas de ayuda.