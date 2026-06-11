Video | Mon Laferte fue agredida por una fanática que le lanzó un celular en pleno concierto

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, fue protagonista de una polémica escena durante su último show en Las Vegas como parte de su gira mundial ‘Femme Fatale Tour’.

La artista chilena se presentó en el ‘Pearl Concert Theater’ del ‘Palm Casino Resort’ y el suceso ocurrió con una de las fanáticas presentes en el concierto, obligándola a detener la presentación durante algunos minutos y provocando molestia entre los asistentes.

Mon Laferte fue golpeada por un celular en el rostro

En video quedó registrado el momento en que una de las fanáticas lanza un celular a la tarima impactando el rostro de la cantante chilena mientras interpreta uno de sus éxitos ‘Amárrame, e inmediatamente tuvo que abandonar el escenario en compañía de personal de seguridad con aparentes signos de dolor tras el golpe.

Durante varios minutos las luces del escenario se apagaron y todo el grupo que acompaña a Mon Laferte, como bailarinas y coristas, tuvieron que detenerse y al igual que la cantante, abandonar la tarima mientras se recuperaba de la agresión para continuar con el concierto.

En otra parte del video, también se logra ver el momento en que la fanática que lanzó el celular fue retirada del recinto mientras el resto de los espectadores la abuchean. Según información brindada por los asistentes al evento, Mon Laferte volvió a salir a cantar y terminó el concierto sin ningún inconveniente.

Mon Laferte continua con su gira por Estados Unidos y Centroamérica

Tras su más reciente presentación en Las Vegas, Mon Laferte se prepara para visitar dos ciudades más de Estados Unidos antes de arribar el próximo 16 y 17 de noviembre a Monterrey e iniciar una importante estadía en México que se extenderá hasta el 12 de diciembre.