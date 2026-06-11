Filtran video de Yeferson Cossio siendo presuntamente infiel: el hombre se pronunció

Un nuevo videoclip ha encendido las alarmas entre los más fieles fanáticos del empresario Yeferson Cossio al especularse que, al parecer, el hombre habría sido infiel a su pareja sentimental en una de las más recientes fiestas de electrónica a la que asistió.

Ante la amplia polémica que se ha generado en torno al tema, el antioqueño decidió tomarse sus redes sociales para aclarar la situación que ha involucrado directamente a su novia Carolina Gómez.

Yeferson Cossio respondió ante señalamientos de presunta infidelidad

La polémica inició con la filtración de un video en el que se le observa al hombre disfrutando de una fiesta en donde habría tenido un aparente acercamiento de rostro con una de las mujeres que se encontraban presentes en dicho espacio.

En las fotografías, que ya son virales en redes, la imagen se congela justo cuando el hombre y la mujer se acercan para intercambiar palabras. Sin embargo, en varias de las publicaciones se ha señalado que dicha escena corresponde a un presunto intercambio de besos.

Ante el revuelo que ha causado la situación, Yeferson Cossio decidió compartir un video en redes sociales en donde respondió sobre el presunto encuentro que, según su versión, sería un video “sacado de contexto”.

“Claramente es una foto sacada de contexto (...) de hecho miren todo el video. Yo estaba bailando, parchado, de hecho ella también se llama Carolina y es alguien con quien voy a hacer negocios de unas vallas publicitarias y, como pueden observar, tiene la distancia. Simplemente estamos disfrutando de la música electrónica, no hay nada raro”, aseguró.

Así mismo, afirmó que ha recibido decenas de comentarios por parte de personas “degeneradas” que tienen el objetivo de generar chismes y “arruinar” la vida de otros. Además, aseguró que estar envuelto en dichas polémicas son el precio a pagar por ser una figura reconocida en el país.

“Esto me parece una canallada, me parece lo más basura que hay (...) de tratar de manchar algo que está bien y de manchar a gente que no se mete con nadie”, añadió.

Yeferson Cossio sobre usuario que lo señaló de infiel

En el mismo video, Yeferson Cossio aseguró sentirse inconforme con los señalamientos que ha recibido, en los días más recientes, ya que varios creadores de contenido han utilizado las imágenes para reforzar los señalamientos.

“Yo me lo llego a encontrar por ahí en la calle (...) yo lo pongo a que pruebe la mano de hombre. Le voy a dar una trompada la (...) para que respete. Mínimo le voy a dar coscorrones para que aprenda. Uno no puede ir inventando chismes de todo el mundo y luego pretender que no pasó nada. Mínimo le tumbo esos dientes”, finalizó.