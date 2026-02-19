Chefs Michelin en Colombia: menú, fechas y sedes de SUMAQ 2026

Durante el evento SUMAQ 2026, estos gigantes de la gastronomía europea explorarán la riqueza de nuestros ingredientes locales. Desde exóticas frutas tropicales hasta tubérculos andinos y pesca del Caribe, los productos nacionales serán protagonistas de cenas exclusivas en los hoteles Sofitel de Bogotá, Cartagena y Barú.

Descubra cómo esta mágica fusión entre el impecable savoir-faire francés y la despensa colombiana promete revolucionar la escena gastronómica y posicionar a nuestro territorio en el radar internacional.

¿Qué es SUMAQ 2026 y por qué trae chefs Michelin a Colombia?

El evento SUMAQ 2026 se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para impulsar el desarrollo de la gastronomía colombiana desde su origen. Más allá de ser una vitrina para grandes nombres de la cocina mundial, este espacio crea un diálogo directo donde el talento local intercambia conocimientos y técnicas con referentes internacionales.

En su segunda edición, la cadena hotelera Sofitel (fiel a su filosofía del art de vivre francés) lidera esta iniciativa. El objetivo es claro: redefinir la experiencia culinaria integrando técnicas clásicas de la alta cocina con la identidad inconfundible de cada región colombiana.

Ingredientes colombianos en la alta gastronomía francesa

Para Régis y Paul Marcon, cuya propuesta culinaria se fundamenta en el respeto por la naturaleza y la sostenibilidad, Colombia representa un territorio de riqueza incalculable.

La visita de estos maestros no es solo una exhibición de talento, sino un profundo ejercicio de investigación cultural. Los menús que han diseñado, en conjunto con los equipos de los hoteles Sofitel, están inspirados en los tesoros de nuestra tierra. Entre los protagonistas que brillarán en la mesa destacan:

Tubérculos andinos y granos ancestrales.

Cacao colombiano de origen.

Pescados frescos del mar Caribe.

Hierbas aromáticas y frutas tropicales.

Fechas y ciudades: ¿dónde probar este menú exclusivo en Colombia?

La experiencia gastronómica recorrerá tres destinos clave del país, ofreciendo una fusión única en cada parada:

Bogotá (Viernes, 6 de marzo): El restaurante Basilic del Sofitel Bogotá Victoria Regia abrirá la gira. El menú incluirá trucha con salsa de zanahoria fermentada y una exquisita res en dos cocciones. El toque local lo pondrá el chef Néstor Mesa con un envuelto de mazorca y cerdo confitado, cerrando con un postre de curuba y feijoa.

El restaurante Basilic del Sofitel Bogotá Victoria Regia abrirá la gira. El menú incluirá trucha con salsa de zanahoria fermentada y una exquisita res en dos cocciones. El toque local lo pondrá el chef Néstor Mesa con un envuelto de mazorca y cerdo confitado, cerrando con un postre de curuba y feijoa. Cartagena (Martes, 10 de marzo): La icónica Capilla del Sofitel Legend Santa Clara será el escenario ideal. Los asistentes disfrutarán de un bombón de remolacha al saúco y robalo fresco. El chef Dominique Oudin aportará el sabor del Caribe con un chicharrón de cerdo con guatila al mojito y canelones de cangrejo.

La icónica Capilla del Sofitel Legend Santa Clara será el escenario ideal. Los asistentes disfrutarán de un bombón de remolacha al saúco y robalo fresco. El chef Dominique Oudin aportará el sabor del Caribe con un chicharrón de cerdo con guatila al mojito y canelones de cangrejo. Barú (Jueves, 12 de marzo): Una cena bajo las estrellas frente al mar Caribe en el Sofitel Barú. A la propuesta francesa se sumará un pollo en escamas de setas, mientras que el chef Patrice Guaus sorprenderá con una langosta de Barú con leche de tigre de flor tropical.

Régis y Paul Marcon: los genios detrás de las estrellas

Originario de Saint-Bonnet-le-Froid, Régis Marcon ostenta tres estrellas Michelin desde 1990 y es ganador del prestigioso Bocuse d’Or. Su legado, fuertemente arraigado en los productos locales y la sostenibilidad, lo ha convertido en una leyenda viva de la gastronomía.

A su lado, su hijo Paul Marcon representa la nueva y audaz generación de chefs franceses. Tras formarse en restaurantes de élite en Lyon y Estocolmo, y obtener una victoria histórica en el Bocuse d’Or de 2025, Paul aporta una visión contemporánea que une tradición e innovación.

Una experiencia de lujo a 30.000 pies de altura con Air France

La experiencia SUMAQ 2026 trasciende fronteras. En una alianza exclusiva, Air France ofrecerá un vuelo especial desde París hacia Bogotá a principios de marzo. Durante este trayecto, denominado “Culinary Heights”, el mismísimo Régis Marcon trabajará junto a la tripulación en la cabina Business para ultimar y servir platos exclusivos inspirados en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Los pasajeros de esta clase, además de disfrutar de creaciones como el gratín de macarrones con hongos porcini, descansarán en asientos transformables equipados con sobrecolchones de la exclusiva colección MY BED de Sofitel, garantizando un confort excepcional antes de aterrizar en la vibrante capital colombiana.