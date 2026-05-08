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¡Orgullo nacional! J Balvin encabezará la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026

El cantante antioqueño será el encargado de la presentación que dará apertura oficialmente a la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 08 de 2026
08:20 p. m.
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No cabe duda de que J Balvin está haciendo historia una vez más en lo que va del 2026, pues dentro de su infinita lista de reconocimientos ahora se suma su próxima presentación como el encargado oficial de dar apertura a la Copa del Mundo 2026 con su mítico show inaugural.

La decisión por parte de la FIFA ha sido considerada por el antioqueño como una gran “declaración” no solo para su carrera, sino también para la música latina ante el mundo entero.

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¿Cuándo será la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La esperada presentación se podrá disfrutar el próximo 11 de junio, fecha oficial en la que el Mundial de fútbol dará inicio en Ciudad de México. Su anuncio ya es tema de conversación en todas las redes sociales, pues el paisa compartió un clip en donde, siguiendo con la misma narrativa de su nuevo álbum ‘Omerta’ con Ryan Castro, un hombre le ofrece un maletín en donde se evidencia un balón de fútbol de la FIFA World Cup.

El cantante, quien ofreció declaraciones al medio internacional CNN, manifestó que su objetivo es seguir sumando a cada uno de los artistas para que el movimiento que representa “sea imparable”.

La gran novedad por parte de José Osorio se suma a lista de grandes hitos que este 2026 ha traído para los artistas latinoamericanos, pues Bad Bunny se convirtió en el primer latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Karol G logró ser la primera latina headliner del festival Coachella y ahora Balvin será el segundo colombiano en presentarse en este escenario deportivo.

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J Balvin celebra su cumpleaños 41 con el lanzamiento de ‘Omerta’

José Osorio está haciendo historia y no va solo ya que el lanzamiento de su nuevo álbum colaborativo con Ryan Castro ya es todo un éxito. No fue casualidad, ‘Omerta’ fue lanzado el mismo día en el que el antioqueño celebró su cumpleaños número 41 en compañía de sus amigos, colegas y su familia.

Con 10 canciones, dentro de las que se encuentran canciones como ‘Tonto’ y ‘Pal agua’, este nuevo disco ya promete ser todo un éxito mundial que ha acaparado portadas de revistas exclusivas como Rolling Stone.

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